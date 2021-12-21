В РПЦ считают разделение людей из-за COVID-19 не менее опасным, чем болезнь

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Разделение людей из-за коронавируса не менее опасно, чем сама пандемия COVID-19. Такое мнение высказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Не менее опасным, чем болезнь, является разделение. Пандемия шарахнула по отношениям людей друг к другу. Есть даже семьи, в которых ругаются сторонники и противники вакцинации. Задача церкви миротворческая — сказать обществу, государству, что мы вместе, мы одна семья, не будем никого записывать в людей второго сорта, попытаемся сохранить мир, понимание и уважение к каждому", - сказал он в интервью газете "Известия".

Владимир Легойда также отметил убежденность церкви в том, что вакцинация должна быть добровольной, что людей надо убеждать, а не заставлять.

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 13:23
    Гость: бп-320

    позно батюшки .позно .Вы уже потеряли свой авторитет прежним отношением к власти

  2. 21.12.2021, 13:20
    Гость: ha

    Гражданин Легойда! Вы позволяете себе роптать на происходящее. А ведь это - грех! Всё на Земле и других планетах, если они - не дьявольское наваждение, происходит по воле Его!

  4. 21.12.2021, 12:10
    Гость: шаман

    Ничего необычного! Это было испокон веков:"разделяй и властвуй"!Выходцы из "черни" всегда "чморили"соплеменников изуверски издеваясь!

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