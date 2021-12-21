В РПЦ считают разделение людей из-за COVID-19 не менее опасным, чем болезнь

11:56 21.12.2021

Разделение людей из-за коронавируса не менее опасно, чем сама пандемия COVID-19. Такое мнение высказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Не менее опасным, чем болезнь, является разделение. Пандемия шарахнула по отношениям людей друг к другу. Есть даже семьи, в которых ругаются сторонники и противники вакцинации. Задача церкви миротворческая — сказать обществу, государству, что мы вместе, мы одна семья, не будем никого записывать в людей второго сорта, попытаемся сохранить мир, понимание и уважение к каждому", - сказал он в интервью газете "Известия".

Владимир Легойда также отметил убежденность церкви в том, что вакцинация должна быть добровольной, что людей надо убеждать, а не заставлять.