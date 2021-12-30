В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
Кировский районный суд Петербурга оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в связи с отсутствием события преступления, сообщает РИА Новости.
Фигурантами уголовного дела стали бывший директор школы №565 Кировского района города Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома Михаил Елин, бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев. Им мнкриминировалось 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников детского дома - центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8" в период с 2002 по 2017 год.
"Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший Виноградов также оправдан", - цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.
При этом ранее один из фигурантов дела был привлечен к ответственности: суд приговорил фотографа Александра Брыкова к 4 годам и 7 месяцам колонии за создание и распространение детской порнографии, а также за насилие над детьми-сиротами.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что вы хотели? В современной РФ только жуликам и отморозкам хорошо. Честному, порядочному человеку жизни нет.
значит следаки не сумели Доказать.
нравится или нет, если нет Доказательств - человек невиновен.
история мутная.
Ну так с сиротами из приютов самое оно, можно издеваться сколько угодно, всё равно связей и денег у них нет.
Интересно, наверное судейским тоже что-то перепало от этого детского порно бизнеса, что они так лояльны к подонкам.
За это нелюдям только виселица, более гадкого и унизительного для человека преступления не существует. Это сильнее любого фашизма. А судьи кто, кто таких подонков мог назначать? Придется вернуться на самый верх пирамиды власти, к неподсудному.
Не даром Александр Бастрыкин возмутился и поручил обжаловать оправдательный приговор, попахивает паскудством и пренебрежительное, наплевательское отношение к закону и только!