В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами

Кировский районный суд Петербурга оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в связи с отсутствием события преступления, сообщает РИА Новости

Фигурантами уголовного дела стали бывший директор школы №565 Кировского района города Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома Михаил Елин, бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев. Им мнкриминировалось 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников детского дома - центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8" в период с 2002 по 2017 год.

"Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший Виноградов также оправдан", - цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

При этом ранее один из фигурантов дела был привлечен к ответственности: суд приговорил фотографа Александра Брыкова к 4 годам и 7 месяцам колонии за создание и распространение детской порнографии, а также за насилие над детьми-сиротами.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2021, 17:35
    Гость: грубо? простите..

    А что вы хотели? В современной РФ только жуликам и отморозкам хорошо. Честному, порядочному человеку жизни нет.

  2. 30.12.2021, 16:52
    Гость: g

    значит следаки не сумели Доказать.
    нравится или нет, если нет Доказательств - человек невиновен.
    история мутная.

  3. 30.12.2021, 16:26
    Гость: ABCD

    Ну так с сиротами из приютов самое оно, можно издеваться сколько угодно, всё равно связей и денег у них нет.
    Интересно, наверное судейским тоже что-то перепало от этого детского порно бизнеса, что они так лояльны к подонкам.

  4. 30.12.2021, 14:44
    Гость: Евгений В.

    За это нелюдям только виселица, более гадкого и унизительного для человека преступления не существует. Это сильнее любого фашизма. А судьи кто, кто таких подонков мог назначать? Придется вернуться на самый верх пирамиды власти, к неподсудному.

  5. 30.12.2021, 14:43
    Гость: грек

    Не даром Александр Бастрыкин возмутился и поручил обжаловать оправдательный приговор, попахивает паскудством и пренебрежительное, наплевательское отношение к закону и только!

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