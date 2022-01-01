Оцифруют, оштрафуют и кодируют: как изменится жизнь русских в 2022 году

14:36 1.01.2022

На пороге 2022 года русские люди замерли в лёгкой тревоге. Пандемия перевернула привычный уклад жизни и второй год стимулирует законодательную власть на каскад инициатив, последствия которых разгребает потом население

В 2022 году нас ждут новые сюрпризы.

В новом 2022 году начнут вступать в силу множество ранее принятых законов. Предлагаем ознакомиться с общим контуром перемен, приятных и не очень, которые коснутся большинства жителей России в грядущем году.

Общественные места могут перестать быть общественными



Новый законопроект о QR-кодах стал главным генератором скандалов в 2021 году. В случае его принятия он в 2022-м поделит население на "достойных" и "недостойных" жить полной жизнью.

В настоящее время вокруг законопроекта бушуют баталии в парламенте России. 16 декабря он с шумом и спецэффектами принят в первом чтении. Если закон в итоге утвердят, то как минимум до июня посещать рестораны, театры и кинотеатры, ярмарки, выставки и массовые мероприятия граждане и гости России смогут только при наличии QR-кодов. Недоверие к этому законопроекту выразили уже не только простые граждане, но и некоторые представители власти.

Автолюбителей оцифруют и прижмут к ногтю



Решение о нашумевшей отмене обязательного техосмотра на автомобили для личного пользования вступит в силу 1 января 2022 года. Пятьдесят миллионов автовладельцев в России вместо переплаты страховщикам (все прекрасно знают, как у нас "проходят" техосмотр) смогут потратить эти деньги, например, на свои машины. Правда, теперь уже сотрудники ГИБДД получат право проводить диагностику автомобилей "на обочине" – но только в случае явной внешней неисправности машины

Однако тех, для кого диагностическая карта останется обязательной, будут штрафовать. Выявлять эти нарушения будут по камерам.

Кроме того, в КоАП появится понятие "средней скорости": подсчитать её помогут несколько камер, установленных по всей длине участка трассы. И вообще, лихачить в 2022 году надо заканчивать: трёх грубых нарушений может оказаться достаточно для лишения прав, а за рецидивы правительство планирует ввести уголовную ответственность.

Штрафы за парковку на газонах, ранее практиковавшиеся локально в регионах, начнут выписывать по всей России. Физическим лицам придётся выложить за такое нарушение 4000-5000 рублей, а юридическим – до 300 тысяч рублей.

Грамоты могут стать альтернативой ЕГЭ



Стопка грамот за достижения школьника в спорте, общественной деятельности или творчестве, которые пока собирают только ученики младших и средних классов, может заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По словам главы Рособрнадзора Анзора Мурзаева, ведомство уже работает над идеей сделать из таких портфолио полноценный билет в высшее образование.

Впрочем, сам ЕГЭ в 2022 году никто не отменял, он пройдёт с 26 мая по 2 июля, досрочная волна – с 21 марта по 18 апреля. Сдавать его школьники будут в очном, "доковидном" формате – если, конечно, эпидемиологическая ситуация не преподнесёт очередной сюрприз. На такой случай в Рособрнадзоре родителей просили "не расстраиваться".

МРОТ погонится за инфляцией



С 2022 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 8,6% и составит 13 890 рублей.

Минтруд изначально анонсировал более скромные цифры, но по решению президента России Владимира Путина индексация будет выше запланированной. Это во многих случаях повлияет на декретные выплаты, покупку пенсионного стажа и страховые взносы.

Пенсии подрастут. Местами



Работающим пенсионерам этот пункт можно смело пропускать – их индексация не коснётся (если только они не успели уволиться до октября 2021 года). Неработающим же пенсионерам выплаты обещают увеличить на 5,9%, в среднем суммы достигнут 18 447 рублей.

Социальные пенсии подрастут на 7,7% с 1 апреля, военные увеличатся с октября, а с 1 февраля прибавки на 5,8% можно ожидать льготникам – инвалидам, ветеранам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, Героям России и некоторым другим.

Дополнительную поддержку всем перечисленным категориям должны обеспечить власти из региональных бюджетов. Эти решения будут приниматься локально, на местах.

Жизнь продолжит дорожать



Стоимость продуктовой корзины демонстрирует стабильность – точнее, стабильно ускоряющийся рост. Новым драйвером подорожания в 2022 году должно стать вступление в силу системы "расширенной ответственности производителей", по замыслу которой эти самые производители должны будут полностью утилизировать упаковку или выплачивать за неё увеличенный экосбор. В перспективе, по прогнозам экспертов, вся эта "ответственность" приведёт к удорожанию продуктов питания до 26%.

Кроме того, в 2022 году вступает в силу запрет на экспорт металлического лома. Это, в свою очередь, спровоцирует реактивный рост цен на бытовую технику: по самым скромным подсчётам он составит 13%. Дополнительно усугубит ситуацию логистика: пандемия создала массу проблем для контейнерных перевозок и международных сообщений в целом.

И ещё одна неприятная новость для автовладельцев: после Нового года полис ОСАГО должен подорожать примерно на 10%. Этот неприятный анонс 2022 года связывают с увеличением на 6% цен на автозапчасти.

Появятся веские основания для здорового образа жизни



С 2022 года пить и курить станет дороже. Потому что вырастут акцизы.

Средняя цена за пачку сигарет составит в 2022 году 145 рублей, это связано и с акцизами, и с минимальной розничной ценой.

Алкоголь тоже подорожает. С 1 января 2022 года в России подскочат ставки на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, пиво и шампанское. Акцизы вырастут даже на виноград, использующийся для производства вин.

Тревожные новости поступают и от зарубежных винодельческих компаний. Во Франции, Италии и Новой Зеландии – неурожай винограда. В связи с этим, по предварительным расчётам, в 2022 году цены на иностранные вина вырастут минимум на 25%. В первую очередь подорожание коснётся алкогольной продукции из французских провинций Шампани, Бургундии, Гаскони, долины реки Луары и итальянской Трентино-Альто-Адидже. Причём заметим: расти цены будут сразу в долларах и евро.

С фитнес-залов пойдут налоговые вычеты



Приятные нововведения ждут сторонников ЗОЖ. В 2022 году граждане России смогут наконец оформлять налоговые вычеты за свои траты на занятия спортом. Клиенты фитнес-клубов, тренажёрных залов, бассейнов и прочих физкультурно-оздоровительных заведений получат возможность вернуть часть средств, потраченных на эти услуги. Сумма возврата составит 13% от расходов, но не более 15 600 рублей. На этот кешбэк однозначно стоит прикупить здорового питания.

Иностранцев будут проверять на ВИЧ и наркотики



Представители зарубежного бизнеса в России – в стрессе. С марта 2022 года иностранным гражданам, прибывшим в Россию, раз в три месяца придётся сдавать тест на ВИЧ и наркотики. Предприниматели уверены, что эти нововведения приведут к оттоку зарубежных специалистов и спровоцируют проблемы у малого и среднего бизнеса. Нанимайте собственных сограждан – и всё будет хорошо!

Социальные выплаты начнут перечислять без заявлений



С 2022 года вступит в силу закон о выплате больничных исключительно из Фонда социального страхования. А их бумажные версии отменят в пользу электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН).

Социальные выплаты, в том числе материнский капитал и часть пенсионных выплат, будут зачислять без заявлений, социальную пенсию – назначать дистанционно, по электронному заявлению.

Штрафовать за остекление балконов начнут по-новому



Переживать из-за грядущих штрафов за остекление балконов в 2022 году стоит не столько обывателям, на которых требования распространялись и раньше, сколько юридическим лицам. С 2022 года незаконная перепланировка помещений, в том числе балконов и лоджий, может больно ударить по карманам.

Заметим, это не относится к манипуляциям с парапетами, балконными козырьками, проёмами и окнами. Этими элементами собственник может распоряжаться по своему усмотрению. А вот остекление балконов и лоджий необходимо согласовывать с уполномоченными органами.

Россию обнесут "санитарным щитом"



В 2022 году 99 пунктов пропуска через границу России оснастят специальной автоматической системой, позволяющей распознавать данные въезжающих в страну пассажиров. Реализация федерального проекта "Санитарный щит" должна начаться уже в январе.

Утверждается, что проект направлен на предотвращение попадания в страну опасных заболеваний. Он пройдёт в три этапа. Как анонсировала замысел вице-премьер Татьяна Голикова, на первом этапе системами распознавания оснастят пропускные пункты. На втором этапе улучшат ПЦР-лаборатории, на третьем – у границы построят новые.

Одним словом, новый 2022 год привнесёт в нашу жизнь множество перемен. Но это совершенно не повод смотреть в будущее с пессимизмом. Предупреждён – значит вооружён!

Автор: Анастасия Антонова