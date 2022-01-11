Россиян готовят к появлению продуктовых карточек

19:35 11.01.2022

Продуктовые карточки для граждан России стали чем-то непотребным, потому что наш народ стал чувствовать себя гораздо более великим? Эта тема стала стала предметом жарких споров в интернете: «Может быть, проще переизбрать всех подряд?»

В России могут в будущем ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан, однако такие меры применяются в разных странах мира, их не стоит опасаться. Такое мнение выразил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, передает "РИА Новости".

"Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — рассказал экономист.

Руслан Гринберг уверен, что в случае продолжения ситуации с повышением потребительских цен власти страны могут решить субсидировать производство самых важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки.

Идеи оказания продовольственной помощи населению в том или ином виде высказываются давно, однако власти не спешат к этому прибегать, несмотря на то, что бедность была объявлена "главным врагом страны". Видимо, пока с проблемой решили "бороться" путем статистических манипуляций. Хотя еще осенью эксперты прогнозировали, что "нас ждет зима с дорогой едой, в этих условиях просто необходимо поддержать малоимущих". Зима с дорогой едой действительно настала, после сентябрьских выборов ценники на продовольственные и непродовольственные товары еще больше рванули вверх, пишет Накануне.RU.

Минэкономразвития предлагал включить продовольственную помощь в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией несколько месяцев назад, а в феврале 2021-го выходил доклад Минпромторга, в котором говорилось о необходимости поддержки нуждающихся слоев населения.

У прямой продовольственной помощи есть два больших преимущества, писали "Известия". Во-первых, она гарантирует, что люди потратят деньги именно на продовольствие, а не на что-то другое. Таким образом можно поддерживать и граждан, и отечественного производителя. Во-вторых, довести ее до малоимущих довольно просто: у всех есть банковские карты. Однако пока, судя по всему, введения продовольственных талонов опасаются не сами граждане, а в первую очередь власти, которые боятся аналогий с временами дефицита.

При этом продуктовые карты власти все-таки используют, но для популистских целей. Например, в сентябре в Свердловской области всем пришедшим на избирательный участок пенсионерам выдавали подарочные карты в "Пятерочку" номиналом 150 руб. "Единая Россия" одержала на этих выборах победу, правда, уже скоро выяснилось, что таким "щедрым" подарком воспользоваться невозможно из-за неких технических проблем.

Эта тема стала стала предметом жарких споров в интернете. ИА Regnum публикует некоторые высказывания граждан России по поводу возможного введения продуктовых карточек.

«Зачем платить людям, если можно «посадить» на карточки», — иронизирует Светлана.

«Я подумала, что это не такая уж и страшная идея. Например, у нас тоже есть малоимущие семьи, многодетные, матери-одиночки, которые сами воспитывают детей без алиментов от горе-отцов, инвалиды. Кроме пособия, которое не такое уж и большое, можно было бы тоже ввести им ежемесячный сертификат на основные продукты на какую-то сумму. Я думаю, многие бы не отказались», — рассуждает Наталья.

«Теперь производное от «пальмухи» под названием «продукты питания» будут по картам выдавать. И с закупкой «пальмы» проблемы», — замечает Александр Будилов.

«Продуктовым карточкам нужно просто сменить название. Слово «ваучер» уже дискредитировали. Осталось: «подарочный сертификат», «купон», — предлагает К.

«Ещё взлетят цены на продукты, а чтобы получить карточку, ты должен доказать, что ты нищий, и выстоять не одну очередь. Ничего плохого в этом экономист не видит, потому что это его не касается и чтобы снять ответственность с экономистов за сложившуюся ситуацию, в которой они тоже частично виноваты», — замечает У.

«Перед распадом СССР было всё то же самое, только народ сейчас чувствует себя гораздо более великим, чем тогда. Это действительно заслуга нашего президента», — заметил Г.

«Сначала пусть элита в кавычках перейдет на обслуживание в обычных магазинах, лечение в простых больницах, пересядет на свои авто на общих основаниях, прямо как на западе, на который они же и ссылаются, глядишь — и порядок быстро наведет и с торговыми монстрами, и с олигархами, и с жирными котами монополий, глядишь — и карточки не нужны будут», — предлагает Россиянин.

«Пятая часть доходов Пенсионного фонда уходит на содержание его аппарата. Службы занятости «съедают» денег больше, чем тратится на пособия по безработице. Во что обойдется бюджету администрирование новой «гуманной» затеи властей?» — задаёт вопрос Светлана.

«Может быть, проще переизбрать всех подряд? Имея гигантские денежные потоки за экспорт полезных ископаемых и возведя политику импортозамещения в ранг госрелигии, — и на выходе иметь продуктовые карточки? Или лыжи не едут, или что?» — вопрошает Ник.

«Сталин в 1947 послевоенном году отменил продуктовые карточки! А наши руководители вместо того, чтобы ограничить рост цен на товары, хотят ввести позорные карточки! Да еще преподносят это как благо!» — сокрушается Алексей.

«Вопрос в том, что очень многие вещи, например голод и нищета, встречаются во множестве стран мира. Потому что проблемы там идентичные. В США есть food stamps, которыми пользуется примерно 40 млн человек из 300 миллионов живущих там граждан. И это, увы, лишь показывает: что-то не так не только с нашей страной, но и со всем миром», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».