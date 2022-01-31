Преимущества доставки продуктов на дом

10:55 31.01.2022

Сейчас как никогда актуальна не только доставка еды, но и доставка продуктов питания на дом.

Это связано с тем, что большинство людей хотят как можно меньше выходить из дома в период пандемии коронавирусной инфекции. Да и в целом, доставка продуктов имеет огромное количество преимуществ по сравнению с "традиционным" походом в магазин. В этой статье мы поговорим про доставку продуктов на дом.

Преимущества доставки продуктов

Доставка еды – это прекрасная альтернатива похода в супермаркет, имеющая ряд положительных аспектов:

1. Экономия времени. Согласитесь, что поход в магазин отнимает большое количество времени, особенно, если гипермаркет находится далеко от дома. В первую очередь, человек тратит время для того, чтобы добраться до магазина. Далее, тратится время на выбор нужных продуктов. В конце концов, никто не отменял очереди, в которых можно простоять десять, а то и больше минут. Заказывая продукты и готовую пищу в интернет-сервисах, вы экономите время на передвижениях;

2. Экономия физических ресурсов. Вы приобретаете продукты на неделю, набрав огромную продуктовую корзину, имеющую значительный вес. В большинстве случаев, вам необходимо несколько пакетов, а без машины или такси их просто не донести до дома. Сервисы по доставке продуктов легко справляются с задачей, курьеры за несколько часов доставят продукты и донесут до двери;

3. Наличие огромного ассортимента продуктов. Не все люди живут в районах, где есть большие гипермаркеты. Как показывает практика, большинство магазинов не имеют такого изобилия товаров, как например, гипермаркеты «О`кей». Заказывая курьерскую доставку продуктов, в приложении или на сайте вы сможете выбрать экзотические продукты питания, которых не встретить в небольшом районном магазине;

4. Экономия денег. Действительно, в интернет-магазинах цены гораздо ниже, чем в магазине. Причина проста – компания, имеющая возможность доставлять продукты курьером, не имеет склада, за счет этого, ей не нужно выплачивать аренду за использованные квадратные метры;

5. Большинство продуктовых гипермаркетов предоставляет клиентам возможность бесплатной доставки от определенной суммы;

6. В гипермаркетах сети «О`кей» можно заказать не только продукты питания, но и свежую готовую еду: шашлыки, выпечку (пироги), пиццу, воки, салаты и так далее. Это удобно, ведь данная функция экономит не только время, но и денежные затраты.

