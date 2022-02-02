Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки

10:20 2.02.2022

Премирование и повышение по службе сотрудников российской полиции будет зависеть от наличия прививки от коронавируса. Соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

"Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. ... 1.5. О размере разовых премий", - в частности, говорится в документе.

Также факт наличия вакцинации будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках, отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.

Кроме того, после каждой прививки сотрудникам полиции полагается дополнительный день отдыха.

В документе отмечается, что решение было принято из-за того, что отсутствие прививок "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей". Как пишет РБК, непривитых сотрудников уже лишают запланированных по графику отпусков, таким сотрудникам запрещено участвовать в совещаниях, ездить в командировки и проходить курсы переквалификации. Подчеркивается, что речь идет о тех полицейских, у кого есть QR-код из-за перенесенного COVID-19.