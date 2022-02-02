Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки
Премирование и повышение по службе сотрудников российской полиции будет зависеть от наличия прививки от коронавируса. Соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.
"Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. ... 1.5. О размере разовых премий", - в частности, говорится в документе.
Также факт наличия вакцинации будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках, отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.
Кроме того, после каждой прививки сотрудникам полиции полагается дополнительный день отдыха.
В документе отмечается, что решение было принято из-за того, что отсутствие прививок "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей". Как пишет РБК, непривитых сотрудников уже лишают запланированных по графику отпусков, таким сотрудникам запрещено участвовать в совещаниях, ездить в командировки и проходить курсы переквалификации. Подчеркивается, что речь идет о тех полицейских, у кого есть QR-код из-за перенесенного COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Список врагов России пополнился ещё одной фамилией - Колокольцев.
"Около 23 зайти могут только свои" такой формулировки в законе о полиции нет. Так что в данной ситуации оправдания оперше нет никакого.
Мы всё верно понимаем и называем вещи своими именами. Потому банда продажных преступников пытается делать из нас изгоев общества, называя на самом высшем уровне (птица-секретарь) "опасными дураками"
К сожалению очень многие, подавшись психологическому террору, из страха, а иные - по велению своего гнилого нутра, стали на сторону неофашистов.
Оставляет надежду то, что огромная часть русского народа понимает всё правильно. Об этом говорят даже цифры оголтелой пропаганды - уколоть удалось только 60% людей.
Если учесть, что многие привиты по принуждению, от безвыходности ситуации, а другие - фиктивно, то сектор сторонников фашисто-вакцинаторов значительно сужается.
Поэтому не всё ещё потеряно и надо быть готовым действовать по обстановке.
"...непривитых сотрудников уже лишают запланированных по графику отпусков, таким сотрудникам запрещено участвовать в совещаниях, ездить в командировки и проходить курсы переквалификации..."
Ну о легендах о чинодралах с лампасами в кабинетах МВД скажем так, "легенды не врали".
А чинуши в погонах не подумали, что у сотрудников может быть ответная реакция? например выраженная в "итальянской забастовке"- сотрудники станут без инициативными, будут игнорировать указявки начальства, исполнять свои обязанности "спустя рукава".
Что касается нарушения самим МВД законодательства РФ- лишение законного отпуска сотрудников, что тут сказать МВД не привыкать. Соблюдение законов страны для их же начальства, дело обычное и привычное.
это Прямое и Очередное нарушение констуции рф..
впрочем, уже всем понятно что конституция это фикция.
Но ЧТО тогда вообще остается в основе Власти Государства над человеком - Террор.
кстати что пбросается в глаза, это то что метод Принуждения людей к биоэксериментам через дискирминацию и запрет на труд - СНОВА Прямо Скопирован из сша.