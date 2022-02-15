Замдекана факультета ВШЭ задержан по подозрению в растрате

Наручники

По подозрению в крупной растрате был задержан замдекана факультета права ВШЭ Александр Ларичев. Следователи намерены добиться его заключения под стражу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие по делу ведет ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана», - рассказал источник агентства.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2022, 21:32
    Гость: Евгений В.

    В РФ все самые позорные преступления властных лиц, типа воровство, предательство, педофилия и прочие изнасилования маскируются другими синонимами: растрата, служебное положение и т.п. Там же все свои и других там нет ни единого, ни честного, ни порядочного, ни государственника. Каков поп... Они только эти человеческие качества пытаются имитировать, противно, одно ворье.

  2. 15.02.2022, 19:26
    Гость: личный опыт

    я же говорю, либерасты воруют, как дышат... увидит такой свободную копеечку, прямо затрясется весь, ручонки тянет...
    На Колыму его надо наладить, кувалдой щебенку из монолита гранита добывать.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Владимир Жириновский
Восемь раз привитый Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Русский миллиард: Перепись населения обернулась очередной фальшивкой
Русский миллиард: Перепись населения обернулась очередной фальшивкой
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
США напали на олимпийскую сборную России
США напали на олимпийскую сборную России
Избранное
Картофель - второй хлеб: подходит всем
Знакомство с армейской жизнью: в регионах продолжаются Дни призывника
«Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться образом жизни "среднего класса"»
Театральная премьера «Бешеный хворост»: митинги не посещать и товарищей сдавать - учат в школе
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
Общий и прямой билирубин
Преимущества и свойства газобетонных блоков
Госдума приняла закон об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС
Империя и народ
Борис Карпичков — кандидат на роль новой «сакральной жертвы» британцев после Скрипалей?
Как здоровый сон влияет на деятельность организма?