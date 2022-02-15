Замдекана факультета ВШЭ задержан по подозрению в растрате
По подозрению в крупной растрате был задержан замдекана факультета права ВШЭ Александр Ларичев. Следователи намерены добиться его заключения под стражу.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие по делу ведет ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана», - рассказал источник агентства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В РФ все самые позорные преступления властных лиц, типа воровство, предательство, педофилия и прочие изнасилования маскируются другими синонимами: растрата, служебное положение и т.п. Там же все свои и других там нет ни единого, ни честного, ни порядочного, ни государственника. Каков поп... Они только эти человеческие качества пытаются имитировать, противно, одно ворье.
я же говорю, либерасты воруют, как дышат... увидит такой свободную копеечку, прямо затрясется весь, ручонки тянет...
На Колыму его надо наладить, кувалдой щебенку из монолита гранита добывать.
„Прогнило что-то в Датском королевстве.“
друг друга душат, идет обычная колониальная жизнь.