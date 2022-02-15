Замдекана факультета ВШЭ задержан по подозрению в растрате

В РФ все самые позорные преступления властных лиц, типа воровство, предательство, педофилия и прочие изнасилования маскируются другими синонимами: растрата, служебное положение и т.п. Там же все свои и других там нет ни единого, ни честного, ни порядочного, ни государственника. Каков поп... Они только эти человеческие качества пытаются имитировать, противно, одно ворье.