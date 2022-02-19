Власти Ростовской области получили 5 млрд руб. на выплаты беженцам
В Ростовскую область пришли 5 млрд рублей федеральных средств, выделенных из бюджета на единовременные выплаты беженцам из Донбасса.
В ближайшее время министерство труда и социального развития Ростовской области утвердит выделения денежных средств, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева сообщила, что выплаты положены каждому беженцу из ДНР и ЛНР вне зависимости от возраста, пишет "Интерфакс".
По ее словам, выплаты эвакуируемым из самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут перечислять на счета в банках РФ.
"Выплата, по информации управления федерального казначейства по Ростовской области, может быть только в безналичной форме. И в этой связи Юго-Западное отделение Сбербанка предлагает следующую схему: гражданин обращается в отделение Сбербанка для открытия лицевого счета. Причем ему будет оказано социальное сопровождение", - приводит слова Елисеевой издание "Экономика сегодня".
Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение по 10 тысяч рублей каждому беженцу из самопровозглашенных республик Донбасса
По состоянию на 10:00 по Москве границу России пересекли более 10 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Всего ДНР планирует эвакуировать до 700 тысяч человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Донецкой областей, следующие Ростовская и Воронежская?
Это скоко будит ?
75 000 000 зеденых ?Ерунда дело - попилят рыл на 15-20...да в Москву отстегни неслабо.
Ну дык... Почеу южные регионы у нас так популярны... На Кубани 10 км. водопровода построили - 1 миллиард рублей испарилось. Запланированно. Сейчас 5 миллиардов на сколько беженцев? 3 - 5 тысяч? Большинство уезжать отказались, мужчин не выпускают, после обявления эвакуации бензин сразу исчез... Старая сказка для лохоав.
К воровству государственных денег в России так привыкли, что не удивляет количество комментариев, что их разворуют.
То каждому не по 10 тыс., а только по 7142 руб. 86 коп. Денег нет, но вы держитесь.