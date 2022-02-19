Власти Ростовской области получили 5 млрд руб. на выплаты беженцам

13:54 19.02.2022

В Ростовскую область пришли 5 млрд рублей федеральных средств, выделенных из бюджета на единовременные выплаты беженцам из Донбасса.

В ближайшее время министерство труда и социального развития Ростовской области утвердит выделения денежных средств, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева сообщила, что выплаты положены каждому беженцу из ДНР и ЛНР вне зависимости от возраста, пишет "Интерфакс".

По ее словам, выплаты эвакуируемым из самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут перечислять на счета в банках РФ.

"Выплата, по информации управления федерального казначейства по Ростовской области, может быть только в безналичной форме. И в этой связи Юго-Западное отделение Сбербанка предлагает следующую схему: гражданин обращается в отделение Сбербанка для открытия лицевого счета. Причем ему будет оказано социальное сопровождение", - приводит слова Елисеевой издание "Экономика сегодня".

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение по 10 тысяч рублей каждому беженцу из самопровозглашенных республик Донбасса

По состоянию на 10:00 по Москве границу России пересекли более 10 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Всего ДНР планирует эвакуировать до 700 тысяч человек.