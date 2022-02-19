Власти Ростовской области получили 5 млрд руб. на выплаты беженцам

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В Ростовскую область пришли 5 млрд рублей федеральных средств, выделенных из бюджета на единовременные выплаты беженцам из Донбасса.

В ближайшее время министерство труда и социального развития Ростовской области утвердит выделения денежных средств, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева сообщила, что выплаты положены каждому беженцу из ДНР и ЛНР вне зависимости от возраста, пишет "Интерфакс".

По ее словам, выплаты эвакуируемым из самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут перечислять на счета в банках РФ.

"Выплата, по информации управления федерального казначейства по Ростовской области, может быть только в безналичной форме. И в этой связи Юго-Западное отделение Сбербанка предлагает следующую схему: гражданин обращается в отделение Сбербанка для открытия лицевого счета. Причем ему будет оказано социальное сопровождение", - приводит слова Елисеевой издание "Экономика сегодня".

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение по 10 тысяч рублей каждому беженцу из самопровозглашенных республик Донбасса

По состоянию на 10:00 по Москве границу России пересекли более 10 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Всего ДНР планирует эвакуировать до 700 тысяч человек.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.02.2022, 18:47
    Гость: Реалло

    Это скоко будит ?

    75 000 000 зеденых ?Ерунда дело - попилят рыл на 15-20...да в Москву отстегни неслабо.

  3. 19.02.2022, 18:33
    Гость: Гость

    Ну дык... Почеу южные регионы у нас так популярны... На Кубани 10 км. водопровода построили - 1 миллиард рублей испарилось. Запланированно. Сейчас 5 миллиардов на сколько беженцев? 3 - 5 тысяч? Большинство уезжать отказались, мужчин не выпускают, после обявления эвакуации бензин сразу исчез... Старая сказка для лохоав.

  4. 19.02.2022, 18:17
    Гость: КУРС

    К воровству государственных денег в России так привыкли, что не удивляет количество комментариев, что их разворуют.

  5. 19.02.2022, 17:53
    Гость: Если 700 тыс.

    То каждому не по 10 тыс., а только по 7142 руб. 86 коп. Денег нет, но вы держитесь.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Александр Дугин
«Запад очень хочет вторжения России на Украину и делает все, чтобы оно состоялось»
Украина запросила срочную встречу со странами-членами Венского документа
«Удивительная» Роднина о Валиевой
«Шапошников» против «Вирджинии» у Урупа. Что это было
Избранное
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско
Найк Борзов устроил вечер отгадывания загадок в свой день рождения
«Через Путина Байден опускает РФ на периферию мировой экономики, а значит, и мировой политики»
Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола
«Удивительная» Роднина о Валиевой
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
Инициированное группой Александра Клячина уголовное дело против предпринимателя Вячеслава Рудникова в третий раз возвращено судом прокурору
«Крематорий» поделился верным способом попасть в Америку
Старый договор разоблачает мифы об украинской истории
«Элизиум» предложил закрыть мир на карантин ради космоса
Войска Восточного военного округа спасают жителей от природных катаклизмов