Кадыров призвал не останавливать операцию на Украине и не вести переговоры
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина не останавливать военную операцию на Украине и заявил, что переговоры с украинскими властями об урегулировании не нужны, так как позволят «потянуть время той стороне».
«Бойцы ВС РФ за последние дни достигли отличных результатов в выполнении задач на Украине. Главное - сейчас двигаться дальше к поставленной цели. Ни в коем случае нельзя останавливать спецоперацию. Бандеровцев непременно надо добить, а вместе с ними фанатиков и тех шайтанов, которые когда-то сбежали из ЧР.
Касательно последних, которых я упомянул, мне очень интересно, что из себя они представляют на поле боя. Ведь они говорят, что будут защищать Украину. Вот только если они намерены бороться за нее, как это делали в Чеченской Республике, то все с ними ясно. Только хлеб даром украинский жрать будут и побегут дальше в следующую страну.
Просим Верховного Главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию. Мы добиваем отморозков, освобождаем от них Украину и весь народ. Главная задача - покончить с бандеровцами - выполняется», - написал он в Telegram.
Также Кадыров отметил, что аналогичного мнения придерживаются бойцы ВС РФ и добровольцы. «Они очень хотят, в том числе и меня просят передать, чтобы не останавливали проводимую операцию», - добавил он.
Что касается переговоров, то Кадыров считает, что России они не нужны. «Они никакой существенной пользы для России не несут, но зато дают возможность потянуть время той стороне. Очевидно, что погрязшая в крови власть Украины не намерена согласиться с нашими справедливыми требованиями», - отметил глава Чечни.
Кроме того он призвал европейские государства переосмыслить свои враждебные в отношении к России действия.
«Одумайтесь, пока есть еще шанс. Не портите экономические отношения с Россией. Этим вы только себе навредите. Поймите, что мы никогда не встанем на колени и Россию вам не победить. <...> В любом случае, убеждён, у нашей страны все будет хорошо. Но у меня нет такого оптимизма в отношении государств, которые враждебно настроены к России... Задумайтесь над этим, прежде чем совершить самую большую в своей жизни глупость», - подчеркнул Кадыров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия знает своих героев.
В данном случае Кадыров прав во всем. Останавливать наступление нельзя, т.к. оно потеряет свой темп и позволит противнику перегруппировать свои силы. Особенно с учетом того, что противник ожидает подкрепление в лице наемников из других стран. А что касается переговоров, то противник может это расценить как проявление слабости. К тому же, с чего мы решили, что это руководство Украины договорноспособно и будет выполнять обещанное ? Они минские соглашения то не выполняли с 2015 года.
тут Рамзан Ахматович - дело говорит...
Согласен со всем, что сказал Кадыров, но переговоры - нельзя прекратить, так как эти украинские нацики - не желают и думать о каких-то коридорах для их безопасного выхода из зон боевых действий((, а вот о том, что нацистов и их приспешников необходимо мочить не жалея!
Наемники их Хорватии приехали( 200 штук), из Эстонии и то кто-то приехал, но пока не определился, на какой стороне воевать, и надо ли!?..
В плен их не брать! Было в ВОВ такое, когда в плен - не брали!
За дедов и прадедов ребята, работайте, братья!
Нюрнберг- 2 - должен состояться! Но просьба есть - не забыть ни одной сволочи, включая и мамзель с косой, которая в украинском суде, упав на колени, кричала :- Я у вас не крала, я у России крала!..((.. Поэтому и получила всего 6 лет, да и то.. была освобождена , по звонку..((
Ох список огромный, дай Бог и Россия и Украине - вместе(!6 провести этот процесс!
В США, на радио, украинцы просят переводить деньги на их счета.. Фраза, которая убьёт каждого:- Вы высылайте, и не волнуйтесь, мы знаем кому передать ваши деньги.., а вы ещё заработаете!)) Информация с Сегодняшней программы на одном из американских радио.!))
Лохотрон в действии!
Берегите себя!
Сказал человек, чей отец как раз и начал переговоры, когда понял, что большой пушной зверёк пришел в Чечню. Вот тогда действительно не стоило доводить дело до переговоров, а закончить начатое. Скольких жертв и проблем наша страна зато смогла бы избежать бы в будущем.