Кадыров призвал не останавливать операцию на Украине и не вести переговоры

22:08 3.03.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина не останавливать военную операцию на Украине и заявил, что переговоры с украинскими властями об урегулировании не нужны, так как позволят «потянуть время той стороне».

«Бойцы ВС РФ за последние дни достигли отличных результатов в выполнении задач на Украине. Главное - сейчас двигаться дальше к поставленной цели. Ни в коем случае нельзя останавливать спецоперацию. Бандеровцев непременно надо добить, а вместе с ними фанатиков и тех шайтанов, которые когда-то сбежали из ЧР.

Касательно последних, которых я упомянул, мне очень интересно, что из себя они представляют на поле боя. Ведь они говорят, что будут защищать Украину. Вот только если они намерены бороться за нее, как это делали в Чеченской Республике, то все с ними ясно. Только хлеб даром украинский жрать будут и побегут дальше в следующую страну.

Просим Верховного Главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию. Мы добиваем отморозков, освобождаем от них Украину и весь народ. Главная задача - покончить с бандеровцами - выполняется», - написал он в Telegram.

Также Кадыров отметил, что аналогичного мнения придерживаются бойцы ВС РФ и добровольцы. «Они очень хотят, в том числе и меня просят передать, чтобы не останавливали проводимую операцию», - добавил он.

Что касается переговоров, то Кадыров считает, что России они не нужны. «Они никакой существенной пользы для России не несут, но зато дают возможность потянуть время той стороне. Очевидно, что погрязшая в крови власть Украины не намерена согласиться с нашими справедливыми требованиями», - отметил глава Чечни.

Кроме того он призвал европейские государства переосмыслить свои враждебные в отношении к России действия.

«Одумайтесь, пока есть еще шанс. Не портите экономические отношения с Россией. Этим вы только себе навредите. Поймите, что мы никогда не встанем на колени и Россию вам не победить. <...> В любом случае, убеждён, у нашей страны все будет хорошо. Но у меня нет такого оптимизма в отношении государств, которые враждебно настроены к России... Задумайтесь над этим, прежде чем совершить самую большую в своей жизни глупость», - подчеркнул Кадыров.