Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

21:09 3.03.2022

3 марта президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое было посвящено спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.

"24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои", - приводит слова Путина ТАСС.

По словам главы государства, российские военнослужащие "сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела". "Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - отметил президент.

Он также добавил, что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком и по плану, все поставленные задачи успешно решаются.

Кроме того, Путин сделал еще ряд заявлений: