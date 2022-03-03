Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
3 марта президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое было посвящено спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.
"24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои", - приводит слова Путина ТАСС.
По словам главы государства, российские военнослужащие "сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела". "Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - отметил президент.
Он также добавил, что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком и по плану, все поставленные задачи успешно решаются.
Кроме того, Путин сделал еще ряд заявлений:
- ВС России предоставили коридоры для мирных граждан во всех местах боестолкновений на Украине. Но националисты не дают им выйти, также размещая тяжелые вооружения в жилых кварталах;
- Националисты и иностранные наемники на Украине прикрываются мирными жителями, как живым щитом;
- Семьи военнослужащих, погибших в операции на Украине, получат более 7 млн рублей, а раненые — допвыплату в 3 млн рублей;
- Русские и украинцы — один народ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все ж (непечатно)ваш гарант.
Какой нахрен один народ?
Вопрос. А не стоит ли усилить российскую группировку войск в Украине за счет находящихся в России резервов ? На южном участке фронта наметился серьезный успех в наступлении. Для расширения этого успеха и наступления в сторону Николаева, Одессы и на северном направлении (где группировка войск противника слаба) необходимы дополнительные силы.
ты Владимир Владимирович, давай зубы не заговаривай, в то время когда ты лично должен понести ответственность за предательство перед народом России, за то что 643 млрд долларов резервов изъяты у России которые хранились(!) на Западе.
Ну что скажешь Владимир Владимирович , не ты-ли нам с Медведевым заявляли постоянно затянуть пояса, а сами резервы РФ прятали от народа на Западе?
Не ты-ли нам, гражданам России неоднократно заявлял про подушки, резервы, а как приходит чёрный лебедь вы в Кремле просто девальвируете рубль, и молчок про резервы ?
Так почему мы жители России, должны верить (по сути предателю Путину) , его словам про Украину может кто нибудь объяснить ?
ВСУ не прикрывается мирными гражданами а защищает мирных граждан Украины, от окупации российских фашистов, это раз.
Далее :
Прикрыаался мирными жителями это ты Путин в Донбассе, отдавая приказы обстреливать позиции ВСУ с населённых пунктов, провоцируя для ответного удара туда, откуда вели обстрел.
Кстати, плечом к плечу в ВСУ воюют русские, украинцы,чеченцы, и ещё много разных национальностей.
Так что про нацистов ты Путин лжесвидетельствуешь
(впрочем лжешь и прикрываешься правелностью , ты даже россиянам)
Нет не один народ не лги!
иначе бы русские не втыкали нож в спину украинцам, в виде окупаций территорий, , бомбежками мирных городов Украины и диктовать народу Украины как жить.
РФ - воюет с народом Украины это факт и это видит весь мир, и то как РФ бомбит города и села лишь тому доказательство что РФ воюет с народом Украины,а народ нельзя победить, Победа будет за Украиной и её многострадальный народом!
Судьба мира находиться, сейчас в руках народа Украины, который самоотвержено сражается с взбесившейся Россией.
Выстоит Украина выстоит и мир в мире, падёт Украина падёт и мир.
А закончится война с россйкими окупантами, Кадыров Путин Шойгу будут привлечены как международные преступники это тоже произойдёт безусловно,дело в Гааге.