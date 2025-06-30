Греф предложил новый обязательный предмет в школах

я не понял?? Греф - он разве не немец этнический?.. Он разве Германию не любит?? Не спонсирует немецких фашистов и укроповских нацистов?? Пора этому деятелю уже определяться: он за фашиствующих немецких молодчиков, и валит туда к ним, или же остаётся здесь и всем пургу продолжает нести..