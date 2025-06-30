Греф предложил новый обязательный предмет в школах

В российских школах следует ввести новый предмет — кибербезопасность, заявил глава «Сбера» Герман Греф в интервью в рамках годового собрания акционеров, пишет РБК.

Традиционная информатика, которую сейчас преподают в школах, «ничего общего не имеет с цифровыми навыками», которые необходимы ребенку, отметил Греф.

«Обязательный предмет должен быть — кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», — считает он.

Прошлым летом глава «Сбера» говорил, что в России необходима отдельная стратегия кибербезопасности, которой бы занимались «очень грамотные люди». Он указывал, что от киберрисков нужно защищать все элементы инфраструктуры: «Если есть хоть одно слабое звено, вся система не имеет значения».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.06.2025, 19:48
    Гость: М-да,

    видать ржава посчитал, что здесь свою миссию выполнил, и ринулся к сионистам, уже ими заниматься.. Какой неутомимый дух ржавотины..

  4. 30.06.2025, 19:38
    Гость: что-то

    я не понял?? Греф - он разве не немец этнический?.. Он разве Германию не любит?? Не спонсирует немецких фашистов и укроповских нацистов?? Пора этому деятелю уже определяться: он за фашиствующих немецких молодчиков, и валит туда к ним, или же остаётся здесь и всем пургу продолжает нести..

  5. 30.06.2025, 18:44
    Гость: Вот прямо-таки,"следует ввести"?

    А,кто такой Греф,почему он лезет в образование? Сидишь в своём Сбере и сиди дальше,-не суй свой нос туда,в чём ни уха-ни рыла,не твоё это *** дело.

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