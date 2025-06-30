Греф предложил новый обязательный предмет в школах
В российских школах следует ввести новый предмет — кибербезопасность, заявил глава «Сбера» Герман Греф в интервью в рамках годового собрания акционеров, пишет РБК.
Традиционная информатика, которую сейчас преподают в школах, «ничего общего не имеет с цифровыми навыками», которые необходимы ребенку, отметил Греф.
«Обязательный предмет должен быть — кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», — считает он.
Прошлым летом глава «Сбера» говорил, что в России необходима отдельная стратегия кибербезопасности, которой бы занимались «очень грамотные люди». Он указывал, что от киберрисков нужно защищать все элементы инфраструктуры: «Если есть хоть одно слабое звено, вся система не имеет значения».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вместо арифсетики?
видать ржава посчитал, что здесь свою миссию выполнил, и ринулся к сионистам, уже ими заниматься.. Какой неутомимый дух ржавотины..
наступит ему скоро кансерва..
я не понял?? Греф - он разве не немец этнический?.. Он разве Германию не любит?? Не спонсирует немецких фашистов и укроповских нацистов?? Пора этому деятелю уже определяться: он за фашиствующих немецких молодчиков, и валит туда к ним, или же остаётся здесь и всем пургу продолжает нести..
А,кто такой Греф,почему он лезет в образование? Сидишь в своём Сбере и сиди дальше,-не суй свой нос туда,в чём ни уха-ни рыла,не твоё это *** дело.