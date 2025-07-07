Лицам без гражданства разрешили служить по контракту в российской армии

20:15 7.07.2025

Заключить контракт с Минобороны и проходить службу в Вооруженных силах России теперь смогут и лица без гражданства. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вносит поправки сразу в несколько документов, в том числе в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», пишет РБК.

Закон вступает в силу с момента его опубликования с целью «безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил», говорится в пояснительной записке к нему.

Как следует из документа, Минобороны может заключать контракты с лицами без гражданства и иностранными гражданами до завершения периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.