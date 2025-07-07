Лицам без гражданства разрешили служить по контракту в российской армии
Заключить контракт с Минобороны и проходить службу в Вооруженных силах России теперь смогут и лица без гражданства. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вносит поправки сразу в несколько документов, в том числе в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», пишет РБК.
Закон вступает в силу с момента его опубликования с целью «безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил», говорится в пояснительной записке к нему.
Как следует из документа, Минобороны может заключать контракты с лицами без гражданства и иностранными гражданами до завершения периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.
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Мигранты Россию не спасут! Спасение утопающего ... Вот, как надо воевать, чтобы мясорубка быстро закончилась:
Израильский сайт «Hess» подвергся хакерской атаке, в результате которой были раскрыты данные о гибели следующих лиц в ходе 12-дневной войны с Исламской Республикой Иран:
6 высокопоставленных военных генералов
32 агента Моссад (внешняя разведка)
78 агентов Шин Бет (внутренняя разведка)
27 морских офицеров
198 офицеров военно-воздушных сил
462 солдата
423 гражданских лица
11 ядерных учёных
Всего уничтожено более 1228 террористов израильского режима.
Если хотите победить(,что навряд ли,уже ясно,)
То
Надо больше корейцев. У них нет морального барьера,как у вас.
Как писали ваши же военкорры-корейцы крайне редко брали в плен ваших драгоценных мышебратов.
тундровые леминги.
гуси?
В бизнец-разборках и так пойдёт