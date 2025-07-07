Лицам без гражданства разрешили служить по контракту в российской армии

Заключить контракт с Минобороны и проходить службу в Вооруженных силах России теперь смогут и лица без гражданства. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вносит поправки сразу в несколько документов, в том числе в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», пишет РБК.

Закон вступает в силу с момента его опубликования с целью «безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил», говорится в пояснительной записке к нему.

Как следует из документа, Минобороны может заключать контракты с лицами без гражданства и иностранными гражданами до завершения периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.07.2025, 23:55
    Гость: Гость

    Мигранты Россию не спасут! Спасение утопающего ... Вот, как надо воевать, чтобы мясорубка быстро закончилась:
    Израильский сайт «Hess» подвергся хакерской атаке, в результате которой были раскрыты данные о гибели следующих лиц в ходе 12-дневной войны с Исламской Республикой Иран:
    6 высокопоставленных военных генералов
    32 агента Моссад (внешняя разведка)
    78 агентов Шин Бет (внутренняя разведка)
    27 морских офицеров
    198 офицеров военно-воздушных сил
    462 солдата
    423 гражданских лица
    11 ядерных учёных
    Всего уничтожено более 1228 террористов израильского режима.

  2. 07.07.2025, 23:08
    Гость: Новости археологии.

    Если хотите победить(,что навряд ли,уже ясно,)
    То
    Надо больше корейцев. У них нет морального барьера,как у вас.

    Как писали ваши же военкорры-корейцы крайне редко брали в плен ваших драгоценных мышебратов.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
В Азербайджане задержали граждан России по подозрению в транзите наркотиков
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
МИД предложил Азербайджану вернуться к «стратегическому союзничеству»
Набиуллина: у нас впереди очень неспокойные времена
Сергей Черняховский: «За что мы не любим Америку – понятно и очевидно. Интереснее то, за что ее можно любить»
Избранное
Музыкально-поэтический спектакль «Путь к Победе» (группа «Зверобой»), 18 ноября, Театр Российской армии
Кошка Сашка «Сохрани» (интернет-сингл)
Картинки «Дома» (интернет-сингл)
«Крематорий», 29 октября, Sherwood Pub (Мытищи)
Вадим Степанцов и Bueno Caminante Big Band, 19 марта, Life Pub
Проект «Горшенев» (акустика), 1 октября, «16 тонн»
«Ключевая» опровергла справедливость пословицы «дело труба»
Megalodont «Pseudo-environment»
Ария «Гость из Царства Теней. Наследие» (2 CD)
Операция Пластилин «Грустные песни для уставших людей»
Konfirmat «Horrorland»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации