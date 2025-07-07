В здании Минтранса во время совещания умер топ-менеджер Росавтодора

19:26 7.07.2025

В здании Минтранса умер топ-менеджер из госкорпорации «Росавтодор» Алексей Корнейчук, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Прямо во время совещания он резко встал, после чего упал на пол и умер. Корнейчуку было 42 года.

Ранее стало известно, что министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого 7 июля своим указом отправил в отставку Владимир Путин, покончил с собой в Одинцово.