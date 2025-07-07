В здании Минтранса во время совещания умер топ-менеджер Росавтодора
В здании Минтранса умер топ-менеджер из госкорпорации «Росавтодор» Алексей Корнейчук, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Прямо во время совещания он резко встал, после чего упал на пол и умер. Корнейчуку было 42 года.
Ранее стало известно, что министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого 7 июля своим указом отправил в отставку Владимир Путин, покончил с собой в Одинцово.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"И все так чинно, благородно, по старому!"
спрашивпет что же такое они украли и сколько, что киллер уже второго того....?
Окажется что самубился в своей Тесле Х, а тело ночью занесли в зал заседания и приклеили пиджак к спинке стула....
Манагеропад.
Конец голубой мечты все накрылось медным тазом, не все это могут пережить. Воровал 30 лет и мечтал что вот наворует побольше и свалит на свою зарубежную виллу и обеспечит себе безбедную старость, но реалии оказались иными СВО им все подпортило.