В здании Минтранса во время совещания умер топ-менеджер Росавтодора

Вход в здание Минтранса © KM.RU, Илья Шабардин

В здании Минтранса умер топ-менеджер из госкорпорации «Росавтодор» Алексей Корнейчук, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza. 

Прямо во время совещания он резко встал, после чего упал на пол и умер. Корнейчуку было 42 года.

Ранее стало известно, что министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого 7 июля своим указом отправил в отставку Владимир Путин, покончил с собой в Одинцово. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.07.2025, 22:16
    Гость: Потом

    Окажется что самубился в своей Тесле Х, а тело ночью занесли в зал заседания и приклеили пиджак к спинке стула....

  5. 07.07.2025, 22:08
    Гость: Питон

    Конец голубой мечты все накрылось медным тазом, не все это могут пережить. Воровал 30 лет и мечтал что вот наворует побольше и свалит на свою зарубежную виллу и обеспечит себе безбедную старость, но реалии оказались иными СВО им все подпортило.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Состояние богатейших россиян за полгода выросло на 24,5 млрд долларов
В Азербайджане задержали граждан России по подозрению в транзите наркотиков
В МИД Азербайджана назвали способ улучшить отношения с Россией
Сергей Черняховский: «За что мы не любим Америку – понятно и очевидно. Интереснее то, за что ее можно любить»
Избранное
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
Летная школа «Отмененный звонок» (интернет-сингл)
Сергей Черняховский. Лукавство лукавой экономики
Основы гостевой спальни: 7 способов создания гостевой комнаты для гостей
Кинопремьера «Три брата»: горячие чилийские «Братья Карамазовы»
Борис Кагарлицкий: «Путину становится опасно уезжать из бункера»
Принцесса Диана: тайны жизни и смерти
«Свобода слова одного всегда ограничена правом защищать свою честь и достоинство другого»
Кухню братского народа отведали солдаты-срочники в Перми и Екатеринбурге
Образ будущего - национализация элит и самодержавие?
Родовое проклятие сегодняшней российской власти: рост цен на продукты на 20-30% произошел, несмотря на их «заморозку»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации