В администрации президента планируют создать новое управление

© KM.RU, Петр Чайников

В администрации президента (АП) фактически определились со структурными изменениями, которые произойдут в связи с новыми полномочиями первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко, выяснили «Ведомости». В частности, может появиться новое управление АП, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.

Один из собеседников «Ведомостей», близких к АП, говорит, что управление будет заниматься в первую очередь «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами. Еще один поясняет, что в задачи новой структуры будет входить также продвижение «мягкой силы». Внутриполитический блок будет вовлечен в контур этой работы во многом потому, что Россия готова оказывать ряду стран содействие в деле государственного строительства, добавляет еще один человек, близкий к АП. 

Кто возглавит новое подразделение кремлевской администрации, источники не говорят, но, как заметил один из них, это будет человек с опытом работы в том числе со сложными государственными проектами. Под кураторство Кириенко может перейти также управление президента по приграничному сотрудничеству – возможно, с последующим переименованием, допускает один из собеседников «Ведомостей». Другой источник говорит, что такая возможность обсуждается и что, вероятно, именно на базе этого управления будет создано новое с более широким функционалом. Источники оговариваются, что новое управление означает новые штатные единицы и обновление кадров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.08.2025, 19:10
    Гость: Путник

    Надо создать Управление, по управлению всеми управлениями. Тогда реформа власти закончится

  3. 05.08.2025, 18:43
    Гость: Николай

    Да, чиновников у нас с космическими окладами не хватает...
    А ведь помнится, как в одной из своих предвыборных программ во второй половине 2000-х, Путин говорил о том что надо сократить чиновников, удвоить ВВП, давал клятву на конституции, что будет её неукоснительно соблюдать...
    Как давно это было...

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