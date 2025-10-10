Путин: Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе

России нужна рабочая сила, при этом страна заинтересована в том, чтобы это была «нужная» ей рабочая сила. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам в Душанбе.

«Россия заинтересована в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое, второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами», — приводит его слова РБК.

По мнению Путина, в этой сфере есть проблемы. «Проблем здесь много — и граждане Российской Федерации указывают нам на эти проблемы, прежде всего нужно думать о гражданах нашей страны», — добавил он.

  1. 10.10.2025, 21:18
    Гость: Ну давайте-давайте

    Только того и ждём. ЯО где-то надо проверить. Соловьёва порадуем заодно

  2. 10.10.2025, 20:40
    Гость: Ну..

    В результате этого освобождения 26% этой соседней страны превращено в руины и щебень и до сих пор не показали обществу ни одного фашиста-бендеровца.Наверное найти никак не могут.

  5. 10.10.2025, 20:16
    Гость: Александр С.

    То и особенно как и во что это вылилось на Украине называется прикрылся фиговым листочком. А цели, которые он озвучил как раз под этот самый фиговый листочек и подходят. Патологический лжец "он".

