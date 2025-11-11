Главу «Пикета» осудили на 9 лет за некачественные бронежилеты для армии

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор генеральному директору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа в размере 800 тыс. рублей. Иск Минобороны на сумму 2,4 млрд рублей был удовлетворен в полном объеме, пишет Газета.RU.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину. Его признали виновным в поставке некачественных бронежилетов министерству обороны России.

Министерство обороны подало иск против Есипова по делу о закупке бракованных бронежилетов. Контракт с ГК «Пикет» был заключен в 2022 году на сумму 4 млрд рублей и предусматривал поставку 30 тыс. комплектов экипировки — бронежилетов и касок, соответствующих классу защиты Бр4 и оснащенных кевларовыми модулями.

Однако, как выяснило следствие, вместо сертифицированной продукции военные получили тканевые чехлы с металлическими плитами без необходимых проверок. Чтобы скрыть нарушения, руководство компании закупило материалы сомнительного происхождения почти на 590 млн рублей и оформило фиктивные документы на 1,2 млрд рублей, где указывалось, что изделия укомплектованы кевларом.

  1. 11.11.2025, 19:15
    Гость: Не волнуйтесь

    Скоро его Есипова выпустят из СИЗО и отправят под домашний арест, а потом и вообще отпустят по амнистии. Вот это и есть высшая мера социальной справедливости по русски.

  4. 11.11.2025, 18:59
    Гость: QQQ

    У них благодаря нашей думе, зона, вам в санатории так не отдохнуть. Сауна, заказное меню, бассейн массажистки, водка наркота, все что пожелаете. Сам вертухаи у них в ногах ползают за БОЛЬШИЕ деньги типа - Чего изволите господа?!!! СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА НЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО КОНТРОЛЯ!! Плюс к тому, через 2-3 года выйдет по УДО, ссылаясь на хорошее поведение и состояние здоровья!!!

  5. 11.11.2025, 18:48
    Гость: Васечкин

    Такие вещи нужно сразу проверять при приёмке, одеваешь случайно выбранный бронежилет на директора и стреляешь в него из калаша, если выжил, значит товар качественный.

