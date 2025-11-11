20:38 11.11.2025

Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Кремле, сообщает РИА Новости.

Президент поблагодарил казахского коллегу за визит в Москву. Он рассказал, что находится в постоянном контакте с Токаевым. Во время переговоров лидеры затронут всю повестку дня двусторонних отношений.



Глава Казахстана, в свою очередь, назвал Путина старшим товарищем и поблагодарил за теплый прием. Он также заявил, что хотел бы поделиться с ним мнением о международных событиях. Кроме того, Токаев отметил, что у России и Казахстана нет серьезных проблем.

Государственный визит президента Казахстана в Россию проходит 11-12 ноября. Ожидается, что он обсудит на переговорах с Путиным вопросы стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевые темы региональной и международной повестки.

