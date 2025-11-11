Путин провел встречу с президентом Казахстана
Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Кремле, сообщает РИА Новости.
Президент поблагодарил казахского коллегу за визит в Москву. Он рассказал, что находится в постоянном контакте с Токаевым. Во время переговоров лидеры затронут всю повестку дня двусторонних отношений.
Глава Казахстана, в свою очередь, назвал Путина старшим товарищем и поблагодарил за теплый прием. Он также заявил, что хотел бы поделиться с ним мнением о международных событиях. Кроме того, Токаев отметил, что у России и Казахстана нет серьезных проблем.
Государственный визит президента Казахстана в Россию проходит 11-12 ноября. Ожидается, что он обсудит на переговорах с Путиным вопросы стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевые темы региональной и международной повестки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
трампу наобещал миллиарды, теперь за счёт России хочет выполнить.
теперь это называется - вжукаться....
гриф не даст соврать....
Путин спасал Назарбаева, а это совсем другое.
Помнится, похожий пассаж был в 14-м с Януковичем. Тот чего-то лишнего наболтал Евросоюзу, типа, в Вильнюсе, типа, подпишу, после чего срочно был вызван "к ноге" в Сочи, где Главком командовал мутнейшей в истории Олимпиадой. Вероотступник был выдран, возвращëн в лоно, и...началось то, что по сей день никак не закончится.
Видимо, в кремлëвской методичке Крым срочно исправили на Байконур, etc.
Хреновато с креативом у наших кормчих...
Глава РФ тертый калач и его трудно уболтать сказками о стратегическом сотрудничестве. Отличительная черта его характера это долгая память на людей которые его предали или обманули или даже причинили зло. Хотя он никогда не признается сразу о своих ошибках, но они все таки влияют на его поведение,а поэтому он помнит как Токаев предал его разворачивая Казакстан на Запад забыв что именно Путин спас казаха от смерти от рук восставших во время голодного бунта.
К сожалению наш президент всю свою энергию прилагает для удовлетворения интересов компрадоров-грабителей природных ресурсов страны и поэтому будет подписан договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Астаной несмотря на открытую поддержку Токаева нацистского режима в Куеве. Предполагаю что в Кремле есть данные о скелетах Токаева в шкафу, как и у пиндосов и при желание можно было бы убрать бывшего дипломата РФ президента Казакстана из политики. Но в безрыбье и рак рыба если даже он многовекторный.