С 1 января в России вступил в силу ряд законов и изменений

© KM.RU, Петр Чайников

С 1 января 2026 года в России вступил в силу ряд новых законов и изменений:

  • МРОТ увеличен до 27 093 рублей;
  • страховые пенсии проиндексированы на 7,6%, выплаты военнослужащим — на 4%;
  • самозанятые получили право на оплачиваемый больничный;
  • период ухода за ребенком до 1,5 года полностью включается в страховой стаж без ограничений по числу детей;
  • семьи с невысокими доходами могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за прошлый год;
  • начал действовать круглогодичный призыв в армию;
  • Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12;
  • микрофинансовые организации обязаны запрашивать официальные подтверждения доходов заемщиков;
  • ФНС получила полномочия по оценке финансового состояния бизнеса;
  • вступила в силу стратегия государственной национальной политики до 2036 года;
  • для заселения в гостиницы теперь можно использовать водительское удостоверение;
  • начал действовать новый общероссийский классификатор профессий и должностей, включающий 5 597 позиций.
Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.01.2026, 17:09
    Гость: глупость конечно полная

    Ну вот работаю я на дому.Когда хочу работаю,когда хочу отдыхаю.А если плохо себя чувствую,то тоже на свое усмотрение.

  5. 01.01.2026, 16:12
    Гость: н-да...

    Тут скорее впереди серьезное лечение.Вот только где взять столько психиатров...

Все комментарии (12)
