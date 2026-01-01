С 1 января в России вступил в силу ряд законов и изменений
С 1 января 2026 года в России вступил в силу ряд новых законов и изменений:
- МРОТ увеличен до 27 093 рублей;
- страховые пенсии проиндексированы на 7,6%, выплаты военнослужащим — на 4%;
- самозанятые получили право на оплачиваемый больничный;
- период ухода за ребенком до 1,5 года полностью включается в страховой стаж без ограничений по числу детей;
- семьи с невысокими доходами могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за прошлый год;
- начал действовать круглогодичный призыв в армию;
- Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12;
- микрофинансовые организации обязаны запрашивать официальные подтверждения доходов заемщиков;
- ФНС получила полномочия по оценке финансового состояния бизнеса;
- вступила в силу стратегия государственной национальной политики до 2036 года;
- для заселения в гостиницы теперь можно использовать водительское удостоверение;
- начал действовать новый общероссийский классификатор профессий и должностей, включающий 5 597 позиций.
