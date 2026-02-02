В Институте русского языка заявили о необходимости «защищать и спасать» мат

Россияне стали чаще материться, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

"Явно, что мата стало больше … Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли", – сказал Пахомов.

По его словам, искоренять мат из языка не нужно. Вместо этого лучше вести просветительскую работу и разъяснять носителям, как и в каком контексте уместно использовать эту лексику.

Во вторник, 3 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.02.2026, 15:22
    Гость: в

    одном краеведческом музее (не буду называть) видел на доисторическом камне нацарапано слово из трех букв.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Госдума приняла в первом чтении проект о праве ФСБ отключать интернет
© KM.RU, Михаил Попов
Киргизия подала в ЕАЭС судебный иск к России
Социологи о настроениях жителей Украины, или Мира никто не ждёт
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Избранное
LASCALA «Play Off» (интернет-релиз)
Владимир Бурдин & Capish «1-й Крестовый: АПОКРИФЫ» (интернет-альбом)
Сравнительный обзор новинок Samsung Galaxy A8 и A8+
Елизавета Боярская: «Женственность – это состояние души»
Evilgod «Gods, Beasts, Death»
QUEENtet Сергея Мазаева взял из прошлого все самое лучшее
«Кипелов» припас на свой юбилей оркестр в кустах
ЙОРШ «18 лет punks not dead» (винил)
Гвендолин, создавшая Новый Мир: о книге Морвейн Ветер «Легенда о Гвендолин»
Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации