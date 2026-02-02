В Институте русского языка заявили о необходимости «защищать и спасать» мат

12:11 2.02.2026

Россияне стали чаще материться, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

"Явно, что мата стало больше … Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли", – сказал Пахомов.

По его словам, искоренять мат из языка не нужно. Вместо этого лучше вести просветительскую работу и разъяснять носителям, как и в каком контексте уместно использовать эту лексику.

Во вторник, 3 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.