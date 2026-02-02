Ксения Шойгу назначена главой фонда «Долина Менделеева»

Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», который занимается в том числе экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов. Об этом свидетельствует распоряжение правительства.

«Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», — цитирует документ РБК.

Ксения Шойгу — дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, партнёр связанного с АФК «Система» венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратор проекта «Остров фортов» — туристическо-рекреационного кластера в Кронштадте.

Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), гендиректором фонда «Долина Менделеева» с февраля 2024 года был Александр Масленников.

Центр «Долина Менделеева» был создан по решению правительства в декабре 2019 года. В сентябре 2025-го власти расширили направления его деятельности. В их число вошли разработка технологий разделения и производства редких и редкоземельных металлов и продуктов на их основе, создание технологий хранения и передачи электроэнергии, технологии искусственного интеллекта. 

  1. 02.02.2026, 22:51
    Гость: Здесь

    не коррупционная составляющая, а коррупционная система. Важно пресечь ее до отъезда участников к чубайсу.

  2. 02.02.2026, 22:37
    Гость: ABCD

    Ну как тут мажорчика не всунуть на тёплое место по ближе к бюджетным деньгам! Вот и очередное доказательство того, что у нас должности государевых вельмож стали передаваться по наследству.
    Либерально демократический феодализм.

  4. 02.02.2026, 22:05
    Гость: Горняк

    Любимые кровинушки подросли, нужно пристроить на хлебное место вслед за сыночком медведева

