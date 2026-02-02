Песков рассказал о задачах Дмитриева при поездке в Майами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию РФ и США, пишет Газета.RU.
«Вот, собственно, в основном эти вопросы находятся в сфере ведения коллегии Дмитриева», — сказал Песков.
31 января глава РФПИ провел встречу с делегацией США, охарактеризовав ее как конструктивную. Со стороны американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, министр финансов США Скотт Бессент, зять бывшего президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Бенефициаром фонда прямых инвестиций Icon Private Equity,нашего Кирилла Дмитриева, был ЗЯТЬ президента Кучмы.
Мода нынче такая политическая.
Правда тот ЗЯТЬ -миллиардер Пинчук только по паспорту, и жил преимущественно в Лондоне
По состоянию на июль 2025 года, по версии журнала Forbes, Пинчук занимает 1141 место в списке самых богатых людей в мире с состоянием 3,3 млрд долларов США
ВВП и его братии не дают покоя замороженные активы, которые дмитриев с америкосами скорее всего распилят и поделят по видом помощи укронацистам в период так называемого послевоенного восстановления. Зная опыт Ирана, у которого активы были заморожены, наши умники - реформаторы специально перед СВО перебросили наши резервы за бугор, что бы их там заморозить, а затем раздербанить. А что касается дмитриева, то это внедренный агент сша, который себя еще покажет, как враг России.
и венчурного инвестирования (2005–2006)
С 2007-го по 2011-й он руководил фондом прямых инвестиций Icon Private Equity
в Киеве с капиталом более $1 млрд. Его бенефициаром был зять экс-президента Украины Леонида Кучмы миллиардер Виктор Пинчук.
В 2009г. Дмитриев основал Фонд социальных инициатив, одним из направлений которого было укрепление связей России и Украины.
Первым проектом фонда стал фестиваль «Единый мир творчества». На его открытии 7 декабря 2009-го в Нац. филармонии в Киеве выступал оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.
В 2010 г Дмитриев вошел в список «Молодых глобальных лидеров» Всемирного экономического форума в Давосе, год спустя был включен в рейтинг «100 самых влиятельных профессионалов индустрии прямых инвестиций за последнее десятилетие» по версии журнала Private Equity International.
В 2011 г. Дмитриев стал ген.директором РФПИ. Он объяснял свое назначение тем, что к тому моменту у него уже был успешный опыт инвестиций в России. «Плотно общаться с представителями государства я начал недавно», — подчеркивал Дмитриев в интервью 2012 г.
ООО «Управляющая компания РФПИ» было учреждено 1 июня 2011 г. в качестве дочерней структуры «Внешэкономбанка».Уставной капитал фонда составил 300 млн руб.,основным видом деятельности значилось управление ценными бумагами. Инициатива создания РФПИ принадлежала на тот момент президенту Д.Медведеву и премьер-министру В.Путину.
для привлечения $60-90 млрд связанных инвестиций в течение 10 лет.
Со слов Дмитриева идея создания РФПИ изначально появилась в Минэкономразвития, а важную роль в приобретении ею веса сыграла возглавлявшая на тот момент ведомство Э. Набиуллина. Путин и Медведев ее поддержали и поставили задачу «создать такую модель фонда, которая стала бы итогом открытого диалога с ведущими мировыми инвесторами и пользовалась бы их поддержкой»,уточнял Дмитриев.
В 2016 г. Путин подписал закон, согласно которому РФПИ был выведен из подчинения «Внешэкономбанка», который попал под санкции США двумя годами ранее (в отношении РФПИ как «дочки» госкорпорации также были введены ограничения). РФПИ был преобразован в непубличное акционерное общество (АО «УК РФПИ») и стал суверенным фондом России. Гендиректора и членов наблюдательного совета стал назначать президент по представлению правительства.
«Для нас этот шаг означает прежде всего повышение статуса и прозрачности, а также закрепление в мировой лиге суверенных фондов, для которых мы становимся не просто дочерней структурой крупного банка, но равным партнером», — говорил тогда Дмитриев.
Под его(К.Дмитриева) руководством фонд развивал сотрудничество с инвесторами из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Японии, Кувейта, Бахрейна, Турции, европейских и др. стран.
РФПИ и вакцина «Спутник V»
После начала пандемии коронавируса структуры РФПИ стали главными операторами по организации производства и продвижению вакцины «Спутник V».
Очередной или внеочередной путинский "шампиньон", выращенный и обученный в учебке КГБ/ФСБ, стойкий в стойке по стойке Смирно, не теряющий румяности и улыбки лица в жарке/варке и пр. во время порки амерами нашей делегации, направлен для обсуждения эконом. вопросов с США (уступить побольше, получить поменьше). Радеть будет ради процветания России под крылом американ. орла! Конструируется конструктивно конструкция/корсет жесткий для России. Это еще один шаг, в числе многих других, по пути путинской России в путы рабства в однополярный, американский мир, кто бы и чтобы не болтал о многополярности мира, полюсов два-плюс и минус. В путы, в минус, в абсолют. минус. Мина закладывается!