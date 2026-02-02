Песков рассказал о задачах Дмитриева при поездке в Майами

и венчурного инвестирования (2005–2006)

С 2007-го по 2011-й он руководил фондом прямых инвестиций Icon Private Equity

в Киеве с капиталом более $1 млрд. Его бенефициаром был зять экс-президента Украины Леонида Кучмы миллиардер Виктор Пинчук.

В 2009г. Дмитриев основал Фонд социальных инициатив, одним из направлений которого было укрепление связей России и Украины.

Первым проектом фонда стал фестиваль «Единый мир творчества». На его открытии 7 декабря 2009-го в Нац. филармонии в Киеве выступал оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

В 2010 г Дмитриев вошел в список «Молодых глобальных лидеров» Всемирного экономического форума в Давосе, год спустя был включен в рейтинг «100 самых влиятельных профессионалов индустрии прямых инвестиций за последнее десятилетие» по версии журнала Private Equity International.

В 2011 г. Дмитриев стал ген.директором РФПИ. Он объяснял свое назначение тем, что к тому моменту у него уже был успешный опыт инвестиций в России. «Плотно общаться с представителями государства я начал недавно», — подчеркивал Дмитриев в интервью 2012 г.

ООО «Управляющая компания РФПИ» было учреждено 1 июня 2011 г. в качестве дочерней структуры «Внешэкономбанка».Уставной капитал фонда составил 300 млн руб.,основным видом деятельности значилось управление ценными бумагами. Инициатива создания РФПИ принадлежала на тот момент президенту Д.Медведеву и премьер-министру В.Путину.