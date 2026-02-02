Илья Медведев стал секретарем инновационного совета «Единой России»

В «Единой России» учредили совет по инновационному и технологическому развитию. Председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем — руководитель проектов партии Илья Медведев (сын председателя партии, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева), исполнительным директором — руководитель фонда «Технологии будущего», финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу партии.

Совет будет постоянно действующим экспертно-координационным органом, он будет «формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии», уточнили в «Единой России».

Как пояснил источник РБК в «Единой России», совет будет дискуссионной площадкой, участие в обсуждениях будут принимать эксперты, представители бизнеса, партии и власти.

Баканов — «фигура политическая и с институциональным весом», его задача — обеспечить, чтобы решения совета изначально формировались «с пониманием государственных задач и не оставались обсужденными только на экспертном уровне, а проходили в контур профильных ведомств и корпораций», сказал источник. «По сути он будет связующим звеном между властью и экспертным сообществом», — говорит собеседник РБК.

Илья Медведев, по словам источника РБК, будет координировать работу совета, а также курировать его содержательную и смысловую повестку. Илья Семин будет заниматься управлением проектным офисом, который появится при совете. Его задача — сопровождение и реализация решений и инициатив, принятых структурой.

Одна из ближайших задач совета, как пояснили собеседники в партии, — разработка и реализация технологического блока «Народной программы», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в этом году. Кроме того, он будет отвечать за подготовку и сопровождение других программных документов и инициатив партии в сфере науки, технологий и инноваций.

Работа совета будет направлена на ускорение технологического развития, внедрение отечественных инноваций в интересах граждан и экономики, а также на укрепление технологического суверенитета страны и создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных отраслей и социальной сферы, говорят собеседники в «Единой России».

  02.02.2026, 21:16
    корнет

    Почему сынок не поддерживает участием в войне папашку в его "грозных патриотических" заявлениях?!

  02.02.2026, 21:07
    Чтобы

    он там и остался,нужно не пропустит эту партийку в сентябре.Будет хоть одна опозиция не истребленная.

