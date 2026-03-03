В России начнет действовать новый ГОСТ на белый хлеб

С 1 апреля в России вступит в силу обновлённый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Документ, подготовленный Росстандартом, заменит стандарт 1986 года, действовавший ещё со времён СССР, пишет РИА Новости.

В новые требования госстандарта внесены несколько изменений. Так, будет официально допускаться подовый хлеб овальной формы. Кроме того, разрешено выпускать буханки весом менее 500 граммов (ранее минимальная масса составляла полкилограмма).

Максимальное время выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи осталось прежним — не более 10 часов. При этом из стандарта исключили прежнюю рекомендацию о продаже хлеба в течение 24 часов после выпечки.

Отдельно прописан перечень допустимого сырья. В него вошли пшеничная мука высшего, первого и второго сортов, прессованные хлебопекарные дрожжи, соль, питьевая вода и сахар. Также разрешено использовать определённые пищевые добавки — в том числе улучшители муки, антиокислители и ферментные препараты, если они соответствуют нормативным требованиям.

Новый документ носит статус межгосударственного стандарта. Как и большинство ГОСТов, он применяется добровольно, если иное не закреплено в законе, техническом регламенте или контракте.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2026, 10:56
    Гость: Ольга

    С пальмовым маслом и из фуражного зерна? Режешь, пол буханки в крошки, клейковины НОЛЬ!!!

  2. 03.03.2026, 09:10
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Ранее сеть магазинов называлась "Горячий хлеб", теперь будет "Свежий хлеб". Но это я так, капризничаю, ибо ГОСТ в любом виде приветствуется! :-)

