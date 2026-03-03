Песков рассказал, что Путин пообещал арабским коллегам передать Ирану

13:32 3.03.2026

Президент России Владимир Путин «будет прикладывать и прикладывает усилия, чтобы способствовать разрядке напряженности» вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос, выполняет ли Путин посредническую роль между Тегераном и другими государствами.

«В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что он передаст глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», — приводит слова представителя Кремля РБК.

2 марта Владимир Путин говорил по телефону с коллегами из Бахрейна, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии.