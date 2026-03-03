Песков рассказал, что Путин пообещал арабским коллегам передать Ирану
Президент России Владимир Путин «будет прикладывать и прикладывает усилия, чтобы способствовать разрядке напряженности» вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так Песков ответил на вопрос, выполняет ли Путин посредническую роль между Тегераном и другими государствами.
«В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что он передаст глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», — приводит слова представителя Кремля РБК.
2 марта Владимир Путин говорил по телефону с коллегами из Бахрейна, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии.
Так он россиянам 26 лет обещает и ни одного обещания не выполнил.
сам просил бен-гур накрыть чтоб резервисты-ухилянты в РФ НЕ ДРАПАЛИ.
Да передавайте вы свои «озабоченности» куда и кому хотите! Только писать об этом не стоит. Власть может быть любой – жестокой, страшной, ненавистной, - только не смешной.
Да, весь мир идёт не в ногу!
вместо озабоченности сейчас , может лучше было бы передать несколько орешников раньше. Амеры же снабжают Украину всем чем могут и без озабоченностей.