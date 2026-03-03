Песков рассказал, что Путин пообещал арабским коллегам передать Ирану

Президент России Владимир Путин «будет прикладывать и прикладывает усилия, чтобы способствовать разрядке напряженности» вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос, выполняет ли Путин посредническую роль между Тегераном и другими государствами.

«В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что он передаст глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством», — приводит слова представителя Кремля РБК.

2 марта Владимир Путин говорил по телефону с коллегами из Бахрейна, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2026, 15:54
    Гость: 26 лет наглой и бесстыжей (правды)

    Так он россиянам 26 лет обещает и ни одного обещания не выполнил.

  3. 03.03.2026, 15:43
    Гость: Владимир

    Да передавайте вы свои «озабоченности» куда и кому хотите! Только писать об этом не стоит. Власть может быть любой – жестокой, страшной, ненавистной, - только не смешной.

  5. 03.03.2026, 15:33
    Гость: Ну

    вместо озабоченности сейчас , может лучше было бы передать несколько орешников раньше. Амеры же снабжают Украину всем чем могут и без озабоченностей.

