Глава СПЧ призвал россиян отказаться от использования умных колонок
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал россиян не покупать умные колонки и не пользоваться ими, чтобы обезопасить себя от мошенников, которые используют колонки для слежки.
"Мера очень простая - не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать "Алиса, поставь калинку!" - в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки - мой совет", - сказал Фадеев РИА Новости.
При этом глава СПЧ отметил, что запрещать пользоваться устройствами не нужно, человек должен сам принимать решение об обеспечении своей безопасности.
"Сейчас информация прошла, что пылесосы подглядывают - там тоже же камера есть. Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение - веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра - это средство от подглядывания пылесосом", - добавил он.
Ранее управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждало, что мошенники могут использовать умные колонки для слежки за жертвами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
