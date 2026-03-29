Глава СПЧ призвал россиян отказаться от использования умных колонок

15:10 29.03.2026

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал россиян не покупать умные колонки и не пользоваться ими, чтобы обезопасить себя от мошенников, которые используют колонки для слежки.

"Мера очень простая - не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать "Алиса, поставь калинку!" - в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки - мой совет", - сказал Фадеев РИА Новости.

При этом глава СПЧ отметил, что запрещать пользоваться устройствами не нужно, человек должен сам принимать решение об обеспечении своей безопасности.

"Сейчас информация прошла, что пылесосы подглядывают - там тоже же камера есть. Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение - веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра - это средство от подглядывания пылесосом", - добавил он.

Ранее управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждало, что мошенники могут использовать умные колонки для слежки за жертвами.