Глава СПЧ призвал россиян отказаться от использования умных колонок

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал россиян не покупать умные колонки и не пользоваться ими, чтобы обезопасить себя от мошенников, которые используют колонки для слежки.

"Мера очень простая - не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать "Алиса, поставь калинку!" - в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки - мой совет", - сказал Фадеев РИА Новости.

При этом глава СПЧ отметил, что запрещать пользоваться устройствами не нужно, человек должен сам принимать решение об обеспечении своей безопасности.

"Сейчас информация прошла, что пылесосы подглядывают - там тоже же камера есть. Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение - веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра - это средство от подглядывания пылесосом", - добавил он.

Ранее управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждало, что мошенники могут использовать умные колонки для слежки за жертвами.

Комментарии читателей

  1. 29.03.2026, 23:08
    Гость: в нарушение Российского законодательства

    Именно так, как и абсолютный, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ игнор Российского законодательства в эпизоде с избиением. Такое откровенное подтирание Законом может быть санкционировано только на высшем уровне.

  2. 29.03.2026, 22:56
    Гость: что такого "умного"

    А то, что этой колонке, телевизорам и т.п. девайсам дифирамбы пели на всех уровнях власти РФ еще три года назад, горделиво неслось из всех утюгов "Сделано у нас!", а теперь колонка поумнела настолько, что оказалась вражеским шпионским устройством. Кто на очереди? "Расплатись улыбкой!" (авторство то же!) или МАХ? А м.б. и вообще вся система "Госуслуг"?

  3. 29.03.2026, 22:54
    Гость: к слову

    В порядке личного любопытства,ты сам лично видел шалфей у кого либо на даче?Собираю грибы ,так же как и много лет пому назад.Никто ни меня ,ни моих друзей и знакомых никогда не трогал...

  4. 29.03.2026, 22:50
    Гость: полюбопытствуйте

    Статья 148 Уголовного кодекса РФ называется «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Она предусматривает уголовную ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

    У нас
    1.Светское государство, по Конституции и все религии равны.
    2. Не мракобесная Саудовская Аравия.Чеченцы как все и никаких особых прав не имеют. И вообще,это было в Волгограде. Судить его должны были ТАМ. А его похоже на судилище имамам отдали. А в Грозном пропустили через стрпой бесновавшихся чеченцев.
    Так у нас любят ЧЕЧЕНЦЕВ .
    ------------------
    По за4кону там штраф от 200 до 500 тысяч рэ или обязательные работы на небольшой срок, либо обязательные работы,либо тюрьма 1-3 года. № года максимум.
    НО 14 лет строгого режима +измена родине.....

  5. 29.03.2026, 22:38
    Гость: ну как для чего

    Для крутизны и самоутверждения.
    Меня слушается чайники и/или кофеварка.

Россиянам старше 60 лет могут запретить входящие звонки из-за рубежа
Путин поручил вернуть экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию
Коллаж © KM.RU
США пообещали построить «рай» для Украины в случае вывода ВСУ из Донбасса
© KM.RU, Алексей Белкин
Секретная миссия: Депутаты Госдумы отправились в США гнуть линию Кирилла Дмитриева, а не России?
Избранное
Как тратят деньги победители лотерей: миф о крупных выигрышах и разоблачение «Столото»
Почему падает рубль: интересы финансовых спекулянтов против народа России
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
События в Казахстане – неожиданно, но предсказуемо
Вся сила в пирогах! В армии поздравили январских именинников
Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля «Отрицательный отбор»
«Мой дом - моя крепость»: в Госдуме предложили резко расширить пределы необходимой обороны, но согласны не все
Гарри Ананасов «От Сайгона до Гаваны. Зе Best»
БеZ Б «Прорвемся» (интернет-сингл)
Castle Heat «Так должно быть?» (интернет-сингл)
Сергей Мец «Один день на Земле»
