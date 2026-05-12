Учебные заведения трех российских регионов переводят на дистант из-за БПЛА

В Пензенской, Липецкой областях и Чебоксарах объявили о переводе учебных заведений на удаленный формат обучения из-за угрозы атак беспилотников. Об этом сообщили представители власти регионов, пишут "Ведомости".

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что ограничения охватят Пензу, Заречный, Сердобский, Нижнеломовский районы и село Засечное. Дистанционный режим продлится в школах, колледжах и вузах с 12 по 14 мая.

Параллельно с 12 по 13 мая школьники Липецка останутся дома. В администрации области ситуацию объяснили "возможными провокациями". Кружки и другие мероприятия также отменены.

Школы Чебоксар в Чувашии также переведены на дистант. Мэр города Станислав Трофимов объявил о введении режима опасности БПЛА.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2026, 18:24
    Гость: stalker

    А почему такой режим обучения установлен именно с 12 по 14 мая ? Можно подумать, что позднее атак БПЛА не предвидится.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России
© Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве
© Official White House Photo by Daniel Torok
Макрон: Россия «бросила» Армению в 2020 году
«Единая Россия» подготовила ответы на жесткие вопросы избирателей
Избранное
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Ловитура «Чертово созвездие» (интернет-релиз)
СерьГа feat. Алиса Вокс «Все будет хорошо» (интернет-сингл)
«Почему быстро отменены QR-коды, если они принесли ошеломительные результаты? Потому что здоровье уже не является, как в первые месяцы пандемии, доминантой власти»
Ничего Кроме Правды «Скейтборд» (интернет-сингл)
Цыгэнг «Нина» (интернет-сингл)
«Попытки преодолеть товарную зависимость от иностранных "партнёров" предпринимались ещё в дореволюционной России, однако к особым успехам это не привело»
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Не одни лишь мигранты…
Цыгэнг «Нытье» (интернет-сингл)
Кузьма и Жопа Новый Год «Кузьма и Жопа Новый Год»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie