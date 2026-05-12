Учебные заведения трех российских регионов переводят на дистант из-за БПЛА

14:59 12.05.2026

В Пензенской, Липецкой областях и Чебоксарах объявили о переводе учебных заведений на удаленный формат обучения из-за угрозы атак беспилотников. Об этом сообщили представители власти регионов, пишут "Ведомости".

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что ограничения охватят Пензу, Заречный, Сердобский, Нижнеломовский районы и село Засечное. Дистанционный режим продлится в школах, колледжах и вузах с 12 по 14 мая.

Параллельно с 12 по 13 мая школьники Липецка останутся дома. В администрации области ситуацию объяснили "возможными провокациями". Кружки и другие мероприятия также отменены.

Школы Чебоксар в Чувашии также переведены на дистант. Мэр города Станислав Трофимов объявил о введении режима опасности БПЛА.