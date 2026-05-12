Суд отказался признать экстремистскими высказывания о ненависти к буржуазии

Суд в России прекратил административное дело о возбуждении ненависти после публикации песни, в тексте которой эксперты усмотрели негативные высказывания в адрес «буржуазии», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Поводом для разбирательства стала композиция малоизвестной группы «И.Р.О.К.Е.З», размещенная в соцсети студентом из Комсомольска-на-Амуре. По итогам экспертизы специалисты пришли к выводу, что текст песни содержит негативную оценку группы лиц, обозначенной как «буржуазия». После этого на молодого человека составили протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Сам студент вину не признал. По его словам, он опубликовал песню исключительно из-за понравившегося ритма и не задумывался о возможном экстремистском содержании текста.

Изучив материалы дела, суд указал, что понятие «буржуазия» не закреплено в законодательстве и носит исторический характер. Также в решении отмечается, что доказательств существования конкретной социальной группы «господствующий класс в капиталистическом обществе» представлено не было.

В итоге производство по делу прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.