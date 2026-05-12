Суд отказался признать экстремистскими высказывания о ненависти к буржуазии
Суд в России прекратил административное дело о возбуждении ненависти после публикации песни, в тексте которой эксперты усмотрели негативные высказывания в адрес «буржуазии», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Поводом для разбирательства стала композиция малоизвестной группы «И.Р.О.К.Е.З», размещенная в соцсети студентом из Комсомольска-на-Амуре. По итогам экспертизы специалисты пришли к выводу, что текст песни содержит негативную оценку группы лиц, обозначенной как «буржуазия». После этого на молодого человека составили протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
Сам студент вину не признал. По его словам, он опубликовал песню исключительно из-за понравившегося ритма и не задумывался о возможном экстремистском содержании текста.
Изучив материалы дела, суд указал, что понятие «буржуазия» не закреплено в законодательстве и носит исторический характер. Также в решении отмечается, что доказательств существования конкретной социальной группы «господствующий класс в капиталистическом обществе» представлено не было.
В итоге производство по делу прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.
Как это нет буржуев? Эти паразиты существуют давно. У них паталогическая жажда наживы за счет людей. Буржуи РФ самые жадные и ачные по сравнению с буржуями других стран. Они периодически, ежегодно повышают тарифы ЖКХ, тарифы на транспорт, цены на свои го/внопродукты, китайский ширпотреб, медикаменты и на все услуги. Поэтому буржуи быстро богатеют, а большинство населения беднеет. Уровень его жизни из года в год непрерывно снижается. Кремлевская буржуазная верхушка, которой принадлежит власть, служит интересам буржуев, которые обогащаются не только за счет грабежа природных богатств страны, но и за счет спекуляции и обмана населения. Поэтому люди ненавидит буржуев.
Средства производства понятия относительные. Возврат к молотку и зубилу частных хозяйств или предположим можно собрать чпу, лазер, 3d принтер самому и быстро. Ввести запрет и конфискацию? Будут нести с заводов.
Мне уже кажется нереальным разделение на собственника средств производства и рабочего. В данном более развитом технологически обществе.
КПРФ у нас давно переродилась в некую социалистическую партию, которая не отвергает частную собственность и религию. И потому хорошо вписалась в нынешнюю систему власти.
Вы о каким равенстве говорите ? О социальном ? Даже официальная статистика признает наличие социального и имущественного расслоения в нашем обществе. И сказанное вами не отменяет того факта, что в стране есть свои владельцы "заводов, газет, пароходов". А значит, имеет место эксплуатация труда.
И что, из этого следует, что своих капиталистов в США нет ? Скорее наоборот.