Суд отказался признать экстремистскими высказывания о ненависти к буржуазии

© KM.RU, Михаил Попов

Суд в России прекратил административное дело о возбуждении ненависти после публикации песни, в тексте которой эксперты усмотрели негативные высказывания в адрес «буржуазии», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Поводом для разбирательства стала композиция малоизвестной группы «И.Р.О.К.Е.З», размещенная в соцсети студентом из Комсомольска-на-Амуре. По итогам экспертизы специалисты пришли к выводу, что текст песни содержит негативную оценку группы лиц, обозначенной как «буржуазия». После этого на молодого человека составили протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Сам студент вину не признал. По его словам, он опубликовал песню исключительно из-за понравившегося ритма и не задумывался о возможном экстремистском содержании текста.

Изучив материалы дела, суд указал, что понятие «буржуазия» не закреплено в законодательстве и носит исторический характер. Также в решении отмечается, что доказательств существования конкретной социальной группы «господствующий класс в капиталистическом обществе» представлено не было.

В итоге производство по делу прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.

  1. 12.05.2026, 20:13
    Гость: Насчет буржуев

    Как это нет буржуев? Эти паразиты существуют давно. У них паталогическая жажда наживы за счет людей. Буржуи РФ самые жадные и ачные по сравнению с буржуями других стран. Они периодически, ежегодно повышают тарифы ЖКХ, тарифы на транспорт, цены на свои го/внопродукты, китайский ширпотреб, медикаменты и на все услуги. Поэтому буржуи быстро богатеют, а большинство населения беднеет. Уровень его жизни из года в год непрерывно снижается. Кремлевская буржуазная верхушка, которой принадлежит власть, служит интересам буржуев, которые обогащаются не только за счет грабежа природных богатств страны, но и за счет спекуляции и обмана населения. Поэтому люди ненавидит буржуев.

  2. 12.05.2026, 20:12
    Гость: майк

    Средства производства понятия относительные. Возврат к молотку и зубилу частных хозяйств или предположим можно собрать чпу, лазер, 3d принтер самому и быстро. Ввести запрет и конфискацию? Будут нести с заводов.
    Мне уже кажется нереальным разделение на собственника средств производства и рабочего. В данном более развитом технологически обществе.

  3. 12.05.2026, 18:31
    Гость: stalker

    КПРФ у нас давно переродилась в некую социалистическую партию, которая не отвергает частную собственность и религию. И потому хорошо вписалась в нынешнюю систему власти.

  4. 12.05.2026, 18:29
    Гость: stalker

    Вы о каким равенстве говорите ? О социальном ? Даже официальная статистика признает наличие социального и имущественного расслоения в нашем обществе. И сказанное вами не отменяет того факта, что в стране есть свои владельцы "заводов, газет, пароходов". А значит, имеет место эксплуатация труда.

Все комментарии (31)
