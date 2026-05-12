Песков объяснил слова Путина о скором завершении украинского конфликта
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.
Глава государства неоднократно говорил, что Россия открыта для контактов, что была проделана определенная большая работа в формае РФ-США-Украина и что Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона, напомнил Песков.
«И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Газета.RU.
По словам Пескова, специальная военная операция может завершиться в любой момент, как только президент Украины Владимир Зеленский «возьмет на себя ответственность» и примет необходимые решения.
Представитель Кремля также напомнил, что Путин выражал готовность встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров.
Поскольку завершение на данном этапе не предвидится, это позволяет говорить о приближении завершения?
Болтология начальника - второстепенная беда России. Главная беда - болтология главного начальника.
Стратегия Кремля уже очевидна - борьба на измор и терпение, и еще раз терпение.
Помимо невозможности по внутриполитическим соображениям проведения мобилизации тупик в вооруженной борьбе определен отсутствием на данном этапе эффективных средств противодействия дронам.
А использование более действенного ЯО тоже неприемлемо для тех, кто принимает решение.
Поэтому имеет место быть натуральный тупик, в котором по мнению руководства кроме, как ждать, ничего сделать нельзя.