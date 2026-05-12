Песков объяснил слова Путина о скором завершении украинского конфликта

Стоп-кадр видео

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Глава государства неоднократно говорил, что Россия открыта для контактов, что была проделана определенная большая работа в формае РФ-США-Украина и что Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона, напомнил Песков.

«И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Газета.RU.

По словам Пескова, специальная военная операция может завершиться в любой момент, как только президент Украины Владимир Зеленский «возьмет на себя ответственность» и примет необходимые решения.

Представитель Кремля также напомнил, что Путин выражал готовность встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.05.2026, 18:11
    Гость: P.K.

    Поскольку завершение на данном этапе не предвидится, это позволяет говорить о приближении завершения?

  4. 12.05.2026, 18:05
    Гость: P.K.

    Болтология начальника - второстепенная беда России. Главная беда - болтология главного начальника.

  5. 12.05.2026, 17:51
    Гость: Какое там скорое?

    Стратегия Кремля уже очевидна - борьба на измор и терпение, и еще раз терпение.
    Помимо невозможности по внутриполитическим соображениям проведения мобилизации тупик в вооруженной борьбе определен отсутствием на данном этапе эффективных средств противодействия дронам.
    А использование более действенного ЯО тоже неприемлемо для тех, кто принимает решение.
    Поэтому имеет место быть натуральный тупик, в котором по мнению руководства кроме, как ждать, ничего сделать нельзя.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
© KM.RU, Михаил Попов
Московский суд запретил портал «ЯПлакалъ» и два сайта с анекдотами
«Единая Россия» подготовила ответы на жесткие вопросы избирателей
NEWS.am"/>
Зеленский, Ереван и угроза параду
© KM.RU, Александра Воздвиженская
ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России
Избранное
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Ловитура «Чертово созвездие» (интернет-релиз)
СерьГа feat. Алиса Вокс «Все будет хорошо» (интернет-сингл)
«Почему быстро отменены QR-коды, если они принесли ошеломительные результаты? Потому что здоровье уже не является, как в первые месяцы пандемии, доминантой власти»
Ничего Кроме Правды «Скейтборд» (интернет-сингл)
Цыгэнг «Нина» (интернет-сингл)
«Попытки преодолеть товарную зависимость от иностранных "партнёров" предпринимались ещё в дореволюционной России, однако к особым успехам это не привело»
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Не одни лишь мигранты…
Цыгэнг «Нытье» (интернет-сингл)
Кузьма и Жопа Новый Год «Кузьма и Жопа Новый Год»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie