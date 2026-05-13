Госдума одобрила закон о сроках давности в спорах о приватизации
Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий предельные сроки исковой давности по делам об истребовании имущества, выбывшего из государственной и муниципальной собственности в результате приватизации, сообщает РБК. За проголосовали 279 депутатов, против выступили 54, воздержались 20 человек.
Представляя законопроект на заседании, статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев пояснил, что принятие закона «именно сейчас» важно потому, что основная задача — обеспечить возможность финансирования в долгосрочном периоде соответствующих расходов на национальную безопасность и оборону, «что возможно только через укрепление экономической базы». «Если сейчас мы не обеспечим стабильность прав собственности, то в долгосрочной перспективе получим проблемы с участием бизнеса в развитии экономики и проблемы с капитализацией бизнеса», — пояснил он.
Бизнесу нужен четкий сигнал, что государство гарантирует право частной собственности, в том числе в отношении имущества, приватизированного 20–30 лет назад, подчеркнул Херсонцев. «Мы полагаем, что именно включение четкой нормы и однозначное указание момента, с которого исчисляются десятилетние сроки давности, — это та самая гарантия, о которой говорил президент», — добавил замминистра.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 217 Гражданского кодекса нормой, по которой к искам о нарушениях в ходе приватизации будут применяться общие сроки исковой давности — три года с момента выявления нарушения. При этом вводится максимальный предел: срок не может превышать десять лет со дня нарушения права. По истечении этого периода суд обязан отказать в удовлетворении требований о возврате имущества в пользу государства.
Сроки не будут касаться антикоррупционных исков к действующим и бывшим чиновникам; дел, связанных с антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством, а также споров о нарушениях правил иностранных инвестиций в стратегические общества.
Летом 2025 года президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству до начала декабря внести в законодательство изменения, касающиеся сроков давности по оспариванию сделок приватизации «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества». Путин также заявлял, что речь о пересмотре итогов приватизации 1990-х не идет, и называл оправданным изъятие бизнеса в пользу государства в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны.
А вот эта, ваша "Гаага" - это что? Какое отношение она имеет к внутренним российским делам? То есть, если играть в эту игру вдвоем, как нужно бы при здоровой власти в стране, то Басманный суд может выносить какие угодно определения в отношении "европы" по российскому законодательству? Как нет? А по какому же закону ваша Гаага работает и почему вне страны своего пребывания? Вы уж определитесь, кто вы - раб или холуй.
Очень давно президент РФ сказал что "пересмотр приватизации не будет", а недавно приказал послушной Госд..е принять закон о запрете пересмотра через истечение срока давности не более 10 лет. Приватизация, а точнее незаконная ПРИХВАТИЗАЦИЯ гос. собственности, произошло в начале 90-х, то есть более 35 лет и до сих пор продолжается, но уже более цивилизованным способом хотя ее суть никто не отменял. Прихватизация это раздача гос. собственности правительством "нужным персонам", или за бесценок или даже даром, чтобы от этого иметь возможность сохранения власти путем роста числа паразитов капиталистов.
Наконец то узаконили наворованное.
в свое время Чубайс на заданный вопрос приватизации сказал: "... Неприлично говорить о пересмотре итогов приватизации..."
я тогда подумал - воры набрали такую силу, что диктуют обществу правила приличия.
И вот - теперь уже не воры, а законодатели в буквальном смысле диктуют принимая закон... Украденое свято, утритесь холопы.
наворовали и теперь все закрепляется.наглость.