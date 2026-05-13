Госдума одобрила закон о сроках давности в спорах о приватизации

21:06 13.05.2026

Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий предельные сроки исковой давности по делам об истребовании имущества, выбывшего из государственной и муниципальной собственности в результате приватизации, сообщает РБК. За проголосовали 279 депутатов, против выступили 54, воздержались 20 человек.

Представляя законопроект на заседании, статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев пояснил, что принятие закона «именно сейчас» важно потому, что основная задача — обеспечить возможность финансирования в долгосрочном периоде соответствующих расходов на национальную безопасность и оборону, «что возможно только через укрепление экономической базы». «Если сейчас мы не обеспечим стабильность прав собственности, то в долгосрочной перспективе получим проблемы с участием бизнеса в развитии экономики и проблемы с капитализацией бизнеса», — пояснил он.

Бизнесу нужен четкий сигнал, что государство гарантирует право частной собственности, в том числе в отношении имущества, приватизированного 20–30 лет назад, подчеркнул Херсонцев. «Мы полагаем, что именно включение четкой нормы и однозначное указание момента, с которого исчисляются десятилетние сроки давности, — это та самая гарантия, о которой говорил президент», — добавил замминистра.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 217 Гражданского кодекса нормой, по которой к искам о нарушениях в ходе приватизации будут применяться общие сроки исковой давности — три года с момента выявления нарушения. При этом вводится максимальный предел: срок не может превышать десять лет со дня нарушения права. По истечении этого периода суд обязан отказать в удовлетворении требований о возврате имущества в пользу государства.

Сроки не будут касаться антикоррупционных исков к действующим и бывшим чиновникам; дел, связанных с антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством, а также споров о нарушениях правил иностранных инвестиций в стратегические общества.

Летом 2025 года президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил правительству до начала декабря внести в законодательство изменения, касающиеся сроков давности по оспариванию сделок приватизации «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества». Путин также заявлял, что речь о пересмотре итогов приватизации 1990-х не идет, и называл оправданным изъятие бизнеса в пользу государства в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны.