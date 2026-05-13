В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА
Ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников вводят в Москве для борьбы с фейками. Об этом сообщается в выписке из протокола антитеррористической комиссии города.
"Установить, что до отдельного решения органам власти (в том числе федеральным органам государственной власти, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления) и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам иным организациям и гражданам запрещается распространять (в том числе с использованием сети Интернет) информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов, в том числе с использованием беспилотных аппаратов и (или) иных средств поражения", - цитирует документ ТАСС.
Документ также запрещает распространять информацию о действиях на территории Москвы диверсионно-разведывательных групп, совершении на территории города Москвы иных действий, направленных на причинение вреда жизни, здоровью граждан, повреждение имущества (в том числе критически важной инфраструктуры).
Подчеркивается, что запрет не распространяется на обращения в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, за исключением случаев публичного обращения, распространение информации, которая была официально распространена Минобороны РФ или опубликована на официальном сайте мэра и правительства Москвы, официальных страницах, каналах, блоге мэра Москвы в сети Интернет.
Штраф за публикации о терактах и атаках БПЛА в Москве может достигать 200 тыс. рублей.
Если признать проблему, то ее ж как-то решать нужно. А так - фейк и фейк, чего на него обращать внимание ?
Современный российский новояз искажает истинное значение терминов и слов. В данном случае фейк - это не ложная новость как у всех людей, а неприятная правда, которую нужно запретить
прекрасная маркиза...
Толкают население России в сети "вражьих голосов"...
Так информацию и так не публиковали. Только и слышим что летят только обломки беспилотников которые падают на дома, предприятия, людей. Наоборот надо не замалчивать а организовывать народ для борьбы с террором - при всём желании недостаточно у силовых структур бойцов для предотвращения терроризма одновременно по всей территории страны.