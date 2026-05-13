В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА

Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин

Ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников вводят в Москве для борьбы с фейками. Об этом сообщается в выписке из протокола антитеррористической комиссии города.

"Установить, что до отдельного решения органам власти (в том числе федеральным органам государственной власти, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления) и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам иным организациям и гражданам запрещается распространять (в том числе с использованием сети Интернет) информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов, в том числе с использованием беспилотных аппаратов и (или) иных средств поражения", - цитирует документ ТАСС.

Документ также запрещает распространять информацию о действиях на территории Москвы диверсионно-разведывательных групп, совершении на территории города Москвы иных действий, направленных на причинение вреда жизни, здоровью граждан, повреждение имущества (в том числе критически важной инфраструктуры).

Подчеркивается, что запрет не распространяется на обращения в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, за исключением случаев публичного обращения, распространение информации, которая была официально распространена Минобороны РФ или опубликована на официальном сайте мэра и правительства Москвы, официальных страницах, каналах, блоге мэра Москвы в сети Интернет.

Штраф за публикации о терактах и атаках БПЛА в Москве может достигать 200 тыс. рублей.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2026, 22:10
    Гость: Вот ты странный

    Если признать проблему, то ее ж как-то решать нужно. А так - фейк и фейк, чего на него обращать внимание ?

  2. 13.05.2026, 22:07
    Гость: Ну как обычно

    Современный российский новояз искажает истинное значение терминов и слов. В данном случае фейк - это не ложная новость как у всех людей, а неприятная правда, которую нужно запретить

  5. 13.05.2026, 20:49
    Гость: Ник

    Так информацию и так не публиковали. Только и слышим что летят только обломки беспилотников которые падают на дома, предприятия, людей. Наоборот надо не замалчивать а организовывать народ для борьбы с террором - при всём желании недостаточно у силовых структур бойцов для предотвращения терроризма одновременно по всей территории страны.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
NEWS.am"/>
Зеленский, Ереван и угроза параду
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД обвинил Армению в нарушении обещания не действовать против России
Путин назвал День Победы священным праздником для России
Избранное
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Ловитура «Чертово созвездие» (интернет-релиз)
СерьГа feat. Алиса Вокс «Все будет хорошо» (интернет-сингл)
«Почему быстро отменены QR-коды, если они принесли ошеломительные результаты? Потому что здоровье уже не является, как в первые месяцы пандемии, доминантой власти»
Ничего Кроме Правды «Скейтборд» (интернет-сингл)
Цыгэнг «Нина» (интернет-сингл)
«Попытки преодолеть товарную зависимость от иностранных "партнёров" предпринимались ещё в дореволюционной России, однако к особым успехам это не привело»
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Не одни лишь мигранты…
Цыгэнг «Нытье» (интернет-сингл)
Кузьма и Жопа Новый Год «Кузьма и Жопа Новый Год»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie