Иран назвал условия для новых переговоров с США

Тегеран не вернется ко второму раунду переговоров с Вашингтоном, пока США не выполнят ряд ключевых условий. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

По данным издания, иранская сторона выдвинула пять требований, которые считает минимальной основой для восстановления доверия между странами. Среди них — прекращение боевых действий на всех направлениях, прежде всего в Ливане, отмена антииранских санкций, разморозка иранских активов, компенсация ущерба от военных действий, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

«Без практического выполнения этих пунктов невозможно вступать в новые переговоры», — приводит агентство позицию Тегерана.

Как утверждают источники Fars, эти требования стали ответом на американское мирное предложение, состоящее из 14 пунктов. В Иране считают, что инициатива Вашингтона была односторонней и в первую очередь отражала интересы США.

По информации агентства, Тегеран полагает, что американская сторона пытается через дипломатические механизмы добиться тех целей, которых не смогла достичь военным путем.