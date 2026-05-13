Лавров раскрыл планы США на «Северные потоки»
Соединенные Штаты хотят восстановить «Северные потоки» и затем выкупить их у европейцев, чтобы диктовать собственные цены на газ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT India.
«Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» - два взорванных газопровода. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», — приводит его слова Газета.RU.
Если Вашингтон добьется своего, то «заставит немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом», указал министр. Однако цены будут диктоваться уже США, а не станут результатом договоренностей Москвы и Берлина, предупредил Лавров.
Министр также напомнил, что администрация Джо Байдена заявляла, что газопроводы работать не будут. При этом сейчас в подрыве инфраструктуры обвиняют украинцев, «и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям», сказал Лавров.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
И вообще Федеральное. Вот Федералы и передают кому захотят. Всё Законно
Вот именно, что амерам эти трубы вообще не к чему.
Один конец трубы выходит из Российской Усть-луга, второй приходит в немецкий город Грайфсвальд, который должен был стать газовым хабом. Там поток имеет два ответвления, один в немецкий Реден (Nel), вторая линия в Ольберхнау (Opal). Для дальнейшего реэкспорта газа в другие страны.
Исходя из географии труб, то очевидно, США их использовать не могут обсолютно никак. Не думаю, что бы амеры на дне Балтики врезали в трубы свои краники и посреди моря туда свой газ закачивали. Тут два варианта- амеры попытаются просто их гноить, что бы ими никто не мог воспользоваться, второй- амеры попытаются навязать РФ соглашение, что бы РФ под контролем США за копейки отдавала газ США, а амеры его перепродавали ЕС но уже с своей моржой.
Попытка обвинить глупых хохлов в этой диверсии абсурдна. Баба Анжела Меркель после диверсий имела серьёзный разговор с амерами, вероятно, ей выкатили ультиматум- рот закрой, у амеров на неё был мощный компромат ещё со времён её работы в администрации Гельмута Колля. Тогда баба Анжела в сердцах сходу обвинила в взрывах США, потом "засохла" после разговоров с амерами. Байдена за взрывы потоков похвалил Зеля и польский премьер Д.Туск. Чем здорово подставили амеров.
Gayропейцам принадлежит лишь те части потоков, которые проходят по их территориальным водам, наземное оборудование. Трубы в нейтральных водах принадлежат РФ.
Каждая из линий газопровода вышли протяженностью более 1200 километров. "Северный поток" является самым длинным на планете подводным каналом по экспорту голубого топлива. Его проектная мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.
27 сентября 2022г в Швеции местные сейсмологи передали информацию, что были зафиксированы два взрыва, один из которых был настолько сильным, что его заметили на всех измерительных приборах в стране.
Спустя несколько дней, 29 сентября сообщили еще об одной утечке, которая произошла на обеих ветках трубопровода возле берегов Дании в особой экономической зоне акватории Балтийского моря, которую страна делит с Польшей.
Расследовать диверсию на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" должна была ООН. Однако, она самоустранилась после консультаций с госсекретарём США Энтони Блинкен.
"На данный момент доподлинно неизвестно, кто именно совершил диверсию. Однако 8 февраля 2023 года было опубликовано расследование американского журналиста Сеймура Херша. В нем он указал со ссылкой на источники, что взрывчатку на газопроводе заложили американские водолазы, прикрываясь учениями НАТО. Активировала же ее Норвегия." Мощность каждого заряда на взорванных участках труб составляла от пяти тонн взрывчатки.
Германия поспешила обвинить РФ и Киев в этом."
