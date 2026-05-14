Академик РАН Онищенко, предлагавший ввести шестидневку, не смог сдать ЕГЭ

Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что ничего не понял, когда попытался сдать ЕГЭ. Об этом он рассказал в пресс-центре Национальной службы новостей (НСН).

По словам Онищенко, принять участие в эксперименте ему предложил министр просвещения Сергей Кравцов. Академик отметил, что формат экзамена показался ему непонятным? пишут «Ведомости».

«Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права. Там был вопрос и варианты ответа, якобы угадай ответ», – сказал он.

Онищенко также сравнил современный ЕГЭ с прежней системой экзаменов, когда школьники писали сочинения и решали задачи в присутствии знакомых учителей. «Теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил он.

При этом академик отметил, что экзамен всегда является стрессом для школьников. Он посоветовал выпускникам перед сдачей ЕГЭ снижать напряжение с помощью физических упражнений и во время экзамена «не заражаться чужим волнением».

Ранее Онищенко заявлял, что россиян стоит лишить новогодних каникул и перевести на шестидневку. По его мнению, россияне слишком много отдыхают, а длинные выходные - «это абсолютно неуместное времяпрепровождение».

«Чтобы усилить экономику страны надо «больше работать», а отдыхать только 1 и 9 мая», - заявлял Онищенко, в очередной раз предлагая перевести россиян на шестидневку.

Ранее аналогичное заявлял и миллиардер Дерипаска. «В тяжёлые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдём на новый график - с 8 до 8, включая субботу, - тем быстрее пройдём эту трансформацию», - говорил он.