Академик РАН Онищенко, предлагавший ввести шестидневку, не смог сдать ЕГЭ

Геннадий Онищенко

Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что ничего не понял, когда попытался сдать ЕГЭ. Об этом он рассказал в пресс-центре Национальной службы новостей (НСН).

По словам Онищенко, принять участие в эксперименте ему предложил министр просвещения Сергей Кравцов. Академик отметил, что формат экзамена показался ему непонятным? пишут «Ведомости».

«Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права. Там был вопрос и варианты ответа, якобы угадай ответ», – сказал он.

Онищенко также сравнил современный ЕГЭ с прежней системой экзаменов, когда школьники писали сочинения и решали задачи в присутствии знакомых учителей. «Теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил он.

При этом академик отметил, что экзамен всегда является стрессом для школьников. Он посоветовал выпускникам перед сдачей ЕГЭ снижать напряжение с помощью физических упражнений и во время экзамена «не заражаться чужим волнением».

Ранее Онищенко заявлял, что россиян стоит лишить новогодних каникул и перевести на шестидневку. По его мнению, россияне слишком много отдыхают, а длинные выходные - «это абсолютно неуместное времяпрепровождение».

«Чтобы усилить экономику страны надо «больше работать», а отдыхать только 1 и 9 мая», - заявлял Онищенко, в очередной раз предлагая перевести россиян на шестидневку.

Ранее аналогичное заявлял и миллиардер Дерипаска. «В тяжёлые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдём на новый график - с 8 до 8, включая субботу, - тем быстрее пройдём эту трансформацию», - говорил он.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Михаил Попов
Суд отказался признать экстремистскими высказывания о ненависти к буржуазии
Валентин Катасонов. Еще раз о деньгах россиян «под подушкой»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы
© KM.RU, Александра Воздвиженская
ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева по требованию России
Избранное
Бензобак «Наушники и капюшон» (интернет-сингл)
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт
«Приключения Электроников» научили поклонников самой трогательной советской песне
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев предался «Воспоминаниям о былой любви» под оркестр
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Громыка» посвятил песню грядущим выборам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie