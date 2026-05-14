На должность уполномоченного по правам человека назначена Яна Лантратова

Лантратова Яна Валерьевна

Госдума назначила на должность уполномоченного по правам человека в России кандидата от фракции «Справедливая Россия» Яну Лантратову. Ее кандидатуру также поддержала фракция «Единая Россия», сообщает Газета.RU.

В сообщении говорится, что решение о назначении принималось на конкурентной основе. В результате большинством голосов была поддержана кандидатура Яны Лантратовой, за которую проголосовал 301 депутат.

После своего избрания новый омбудсмен приняла присягу, поклявшись на Конституции «защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности».

Комментируя свое назначение «Газете.Ru» Лантратова поблагодарила проголосовавших за оказанное ей доверие.

«Это огромная ответственность перед людьми. С 15 лет я занимаюсь защитой прав человека и всегда стремилась видеть не отчеты и цифры, а живого человека. Главное для меня — помочь каждому, кто обратился», — добавила омбудсмен.

До этого стало известно, что Татьяна Москалькова ушла с поста уполномоченного по правам человека в России. Срок ее полномочий истек в апреле этого года. Москалькова занимала пост с 2016 года. 22 апреля 2021 года ее переизбрали на эту должность. Известно, что ее кандидатуру в свое время также выдвинула фракция «Справедливая Россия».

  1. 14.05.2026, 21:31
    Гость: да запросто!

    Для начала прочтите "«Патриоты» оказались предателями: на кого работают сейчас экс-лидеры движения «Наши»"...

  2. 14.05.2026, 21:28
    Гость: а что удивительного?

    молодежное движение «Наши», в народе "Медвежата", весьма ценило девочек без комплексов, но убежденных карьеристок!
    Сейчас .идер "медвежат", как и положено турбопатриоту, живет в Германии:
    "Купил в Баварии старинный дом, мельницу, пруд, правда, небольшой, зато 50 гектаров земли. Место - чудесное!, - пишет Якеменко в Интернете. - Каминный зал, Ван Гог, церковь в Овере. Витраж 8 метров" - ну, чем не РФовский эпштейн!

