Шойгу заявил, что США провоцируют региональные кризисы

Сергей Шойгу © KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции

США и их союзники ради сохранения доминирующего положения на международной арене используют военную силу и провоцируют региональные кризисы, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В глобальной политике и экономике нарастает турбулентность. Международные отношения продолжают неуклонно деградировать. Первопричина нынешних потрясений - стремление США и их союзников сохранить доминирование положения" - сказал Шойгу на 21-й встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС.

"Ради этого в ход идут различные методы - от использования военной силы и развязывания торговых войн до провоцирования региональных кризисов", - сказал он.

Секретарь Совбеза РФ заявил о подрыве международного права, сообщает «Интерфакс». "Такие международные организации как ОЗХО, ВТО, ВОЗ и Всемирная продовольственная программа не только не выполняют возложенные на них функции, но и все чаще становятся инструментом в руках западников", - отметил Шойгу.

Он также заявил о деградации международных институтов во главе с ООН, "которые были фундаментом послевоенного миропорядка".

Шойгу добавил, что агрессия США и Израиля против Ирана поставила под удар международную безопасность. "Еще одним примером геополитической авантюры западников является агрессия США и Израиля против Ирана. Она поставила под удар региональную и международную безопасность", - сказал он.

По его словам, данный конфликт свел к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушил процесс нормализации отношений между иранцами и их арабскими соседями.

"Россия с первых дней конфликта выступила за немедленное прекращение боевых действий и мирное урегулирование. Именно поэтому мы приветствовали достижение при посредничестве пакистанской стороны соглашения о прекращении огня", - заявил секретарь Совбеза РФ.

"Важно не допустить возобновления вооруженной конфронтации, открыть путь к выстраиванию в регионе новой архитектуры безопасности", - сказал он.

Шойгу заявил, что Россия готова содействовать урегулированию ситуации, "в том числе, в контексте предложенной нами целостной концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.05.2026, 11:49
    Гость: stalker

    А кто такой Шойгу и кому интересно его мнение ? Человек возглавлял МО РФ и к чему это привело ? К коррупции в данном министерстве в огромном объеме. Окружил себя хапугами, а сам после этого сухим из воды вышел.

Выбор читателей
«Единая Россия» подготовила ответы на жесткие вопросы избирателей
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД обвинил Армению в нарушении обещания не действовать против России
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы
Путин назвал День Победы священным праздником для России
Избранное
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Ловитура «Чертово созвездие» (интернет-релиз)
СерьГа feat. Алиса Вокс «Все будет хорошо» (интернет-сингл)
«Почему быстро отменены QR-коды, если они принесли ошеломительные результаты? Потому что здоровье уже не является, как в первые месяцы пандемии, доминантой власти»
Ничего Кроме Правды «Скейтборд» (интернет-сингл)
Цыгэнг «Нина» (интернет-сингл)
«Попытки преодолеть товарную зависимость от иностранных "партнёров" предпринимались ещё в дореволюционной России, однако к особым успехам это не привело»
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Не одни лишь мигранты…
Цыгэнг «Нытье» (интернет-сингл)
Кузьма и Жопа Новый Год «Кузьма и Жопа Новый Год»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie