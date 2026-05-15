Россельхознадзор усилит контроль за рынком зерна
В России с 1 сентября 2026 года могут начать действовать новые правила контроля за оборотом зерна и продукции его переработки. Законопроект, подготовленный депутатами Госдумы от Единая Россия и КПРФ, уже получил поддержку правительства.
Документ предполагает расширение полномочий Россельхознадзор. Ведомство сможет проверять, насколько достоверно и полно участники рынка вносят данные в систему ФГИС «Зерно». Как отмечают авторы инициативы, это должно повысить прозрачность отрасли и упростить отслеживание движения зерна и продуктов его переработки.
В правительстве считают, что новые меры помогут сделать рынок более контролируемым и обеспечат дополнительную прослеживаемость продукции. При этом в отзыве кабмина подчеркивается, что законопроект не противоречит нормам Евразийский экономический союз.
В Минсельхоз России пояснили, что речь идет о доработке уже существующей системы контроля. По данным министерства, включение проверки сведений во ФГИС «Зерно» в сферу государственного надзора позволит эффективнее отслеживать оборот продукции и повысить прозрачность работы участников рынка.
Также в правительстве отметили, что реализация новых требований не потребует дополнительных расходов бюджета и не приведет к негативным финансово-экономическим последствиям.
Мало того юристам вас что проконтролируй и накажи, так ещё и организуй и поработай за вас. Совсем уж обленились и обнаглели. Правильно мы вас меняем на азиатов
Нет, их язык неповторим! «Обеспечат дополнительную прослеживаемость» - это что-то. А также увеличат расширенную контролируемость. Или расширят увеличенную? А как насчет качества и вкуса хлебушка? Не «расширят» и не «обеспечат»? А цены? Так и будут пирожки на зубок по цене двух буханок? А батоны по цене эклеров? Подозреваю, что «эффективнее отслеживать оборот» они хотят на предмет дополнительных возможностей для экспорта.
Это какое-то помешательство на контроле. В "нашем?" "гусударстве" ещё хоть что-нибудь умеют, кроме как контролировать и наказывать??? А работать не пробовали, в смысле организовать производство??? Или ума на это не хватает?