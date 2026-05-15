Россельхознадзор усилит контроль за рынком зерна

08:28 15.05.2026

В России с 1 сентября 2026 года могут начать действовать новые правила контроля за оборотом зерна и продукции его переработки. Законопроект, подготовленный депутатами Госдумы от Единая Россия и КПРФ, уже получил поддержку правительства.

Документ предполагает расширение полномочий Россельхознадзор. Ведомство сможет проверять, насколько достоверно и полно участники рынка вносят данные в систему ФГИС «Зерно». Как отмечают авторы инициативы, это должно повысить прозрачность отрасли и упростить отслеживание движения зерна и продуктов его переработки.

В правительстве считают, что новые меры помогут сделать рынок более контролируемым и обеспечат дополнительную прослеживаемость продукции. При этом в отзыве кабмина подчеркивается, что законопроект не противоречит нормам Евразийский экономический союз.

В Минсельхоз России пояснили, что речь идет о доработке уже существующей системы контроля. По данным министерства, включение проверки сведений во ФГИС «Зерно» в сферу государственного надзора позволит эффективнее отслеживать оборот продукции и повысить прозрачность работы участников рынка.

Также в правительстве отметили, что реализация новых требований не потребует дополнительных расходов бюджета и не приведет к негативным финансово-экономическим последствиям.