Песков заявил о согласовании всех основных параметров визита Путина в Китай
Официальное сообщение о сроках визита президента РФ Владимира Путина в Китай появится совсем скоро, все параметры визита уже согласованы, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
На просьбу журналистов подтвердить сообщения китайских СМИ о 20 мая как сроке визита российского лидера в Китай представитель Кремля ответил: "Мы сделаем совсем-совсем скоро официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, мы просто не хотим забегать вперед. Он действительно будет совсем скоро".
"Собственно, уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы", - отметил Песков.
Касаясь повестки дня, представитель Кремля подчеркнул: "Она понятная - прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает $200 млрд".
"Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке", - добавил Песков.
Ранее сообщалось, что визит российского лидера Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Об этом сообщали источники SCMP. Также отметим, что с 13 до 15 мая в КНР находится Трамп.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Трампа в КНР встретили какие-то второстепенные чиновники. Встреча Трампа с Си была краткой. Власти КНР посвятили больше внимания общению с Президентом Таджикистана Рахмоном, который в это время был с визитом в КНР. Предварительно Китай опубликовал список вопросов, котоых США лучше не касаться- хуже будет. Ни к чему серьезному КНР и США в политическом плане не пришли. В экономическом- пришли примерно к таким же соглашениям, которых США не так давно достигли с Узбекистаном. Очень похоже. Найдите на Интернете, почитайте. Много сходства найдете. Одним словом- США стремительно превращаются в сявку. Не умеют воевать- не надо начинать войну. Пример Гитлера тупоголовых амеров ничему не научил. Амеры привыкли исповедовать лозунг "Горе побежденным." Теперь этот лозунг применяется к Америке и ее дружку- Израилю. Честно говоря, не завидую ни евреям, ни амерам. К ним теперь есть очень много вопросов.
ой ну зачем ну не надо жеж ну зачем так рисковать чёрт их знает о чём они там договорились вдруг мадурацыю проведут
где потом его искать ? мы расплачемся...
Да можно и вообще не ездить. Незачем. Страна, которая начинает войну, а потом отказывается воевать, никому не интересна. И говорить с ней не о чем.
это уже закон-раз в год солнцеликий едет держать отчет перед главным своим боссом
""Мы сделаем совсем-совсем скоро официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями"
---
Слегка ошибся Д.Песков. В политике нет друзей, есть интересы. Да хотя бы почитал о результатах визита Д.Трампа в Китай и его встречи с Си-Цзянпином. А результаты коротко так: сегодня в мире есть две сверхдержавы - это Китай(КНР) и США. И Си-Цзянпин об этом сказал так -
сотрудничество с учетом интересов обоих стран вместо конфронтации. Точнее не скажешь. Отсюда и были подписаны соотв. документы о сотрудничестве в различных областях. А так США есть самый большой торговый партнер Китая(КНР) с 586 миллиардов долларов. Дальше идут Гонконг, Южная Корея, Япония, Тайвань. А так Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 11-е место. По размеру товарооборота с Китаем Россию опередили: США (586,7 млрд. долл., +8,3%), Япония (317,5 млрд).