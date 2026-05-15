Песков заявил о согласовании всех основных параметров визита Путина в Китай

12:29 15.05.2026

Официальное сообщение о сроках визита президента РФ Владимира Путина в Китай появится совсем скоро, все параметры визита уже согласованы, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

На просьбу журналистов подтвердить сообщения китайских СМИ о 20 мая как сроке визита российского лидера в Китай представитель Кремля ответил: "Мы сделаем совсем-совсем скоро официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, мы просто не хотим забегать вперед. Он действительно будет совсем скоро".

"Собственно, уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы", - отметил Песков.

Касаясь повестки дня, представитель Кремля подчеркнул: "Она понятная - прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает $200 млрд".

"Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке", - добавил Песков.

Ранее сообщалось, что визит российского лидера Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Об этом сообщали источники SCMP. Также отметим, что с 13 до 15 мая в КНР находится Трамп.