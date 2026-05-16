Володин оценил возможные потери Армении при выходе из ЕАЭС

16:20 16.05.2026

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из Евразийского экономического союза может обойтись республике как минимум в $5 млрд, что составляет порядка 15–20% ее ВВП. Об этом он написал в социальной сети Max.

По словам спикера Госдумы, после присоединения Армении к ЕАЭС в 2015 году экономика страны значительно выросла: объем ВВП увеличился с $10,55 млрд до $26,37 млрд. Володин также отметил выгодные условия поставок российского газа — Россия поставляет его Армении по цене $177,5 за тысячу кубометров, тогда как в Европе стоимость, по его данным, достигает $633, пишет "Коммерсант".

Володин подчеркнул, что около четверти армянского экспорта приходится на российский рынок. При этом на фоне обсуждений возможного сближения Еревана с Евросоюзом товарооборот между странами уже сократился на 45,4%. Кроме того, часть российских предпринимателей, по словам Володина, начала сворачивать бизнес в Армении из-за неопределенности вокруг дальнейшего внешнеполитического курса республики.

Спикер Госдумы также обратил внимание на возможные социальные последствия. По его мнению, усиление влияния западных либеральных ценностей в Армении может привести к внутренним разногласиям и ослаблению традиционных институтов, включая церковь.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что страна примет решение между ЕАЭС и Евросоюзом, когда сочтет момент подходящим.