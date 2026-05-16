Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с официальным визитом в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина российский лидер посетит Китай 19–20 мая. В ходе переговоров стороны планируют обсудить развитие российско-китайских отношений, а также актуальные международные вопросы. По итогам встречи ожидается подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

В программе визита также запланирована встреча президента РФ с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.