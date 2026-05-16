В Кремле попросили искусственно не завышать результаты выборов

11:31 16.05.2026

В регионы направили новые рекомендации по подготовке к предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Кремлю.

Совещание с участием представителей внутриполитического блока администрации президента и партии «Единая Россия» провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По словам собеседников издания, одной из ключевых тем стала легитимность выборов. Речь, в частности, шла о том, что результаты кампании не должны выглядеть искусственно завышенными и вызывать сомнения у общества.

В ходе обсуждения также рассматривались текущие социологические показатели политических партий, включая «Единую Россию». В качестве возможного ориентира участники совещания упоминали выборы 2021 года, когда при явке 51,72% партия власти получила 49,8% голосов по федеральным спискам. По словам одного из источников, такой результат считается приемлемым.

Отдельное внимание уделили особенностям проведения кампании в условиях спецоперации. Региональным властям напомнили о необходимости уделить повышенное внимание вопросам безопасности и быть готовыми к возможным провокациям.

Еще одной важной темой стало участие в выборах ветеранов спецоперации. Как утверждает источник «Ведомостей», Сергей Кириенко подчеркнул, что внимание следует уделять и тем кандидатам, которые не смогли пройти процедуру праймериз. По данным «Единой России», в предварительном голосовании участвуют около 4400 человек, из которых 535 — участники СВО.