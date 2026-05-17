Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов

11:27 17.05.2026

Атака дронов на Московский регион стала самой масштабной с начала года. К утру столичные и региональные власти сообщили о троих погибших и десятках пострадавших, пишет РБК.

За последние сутки на подлете к Москве сбито более 120 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток сбит 81 дрон — это самая массовая атака на столицу по меньшей мере с начала года. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Собянин уточнил, что предприятие работает в штатном режиме. «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», — написал он в телеграм-канале.

Обломки другого беспилотника упали на территории аэропорта Шереметьево, сообщили в воздушной гавани. «Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов», — уточнили в пресс-службе.

В Московской области силы противовоздушной обороны с 3:00 отражали массированную атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Химках, в микрорайоне Старбеево, в результате удара дрона поврежден частный дом, погибла женщина, еще один человек находится под завалами.

Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, где обломки БПЛА попали в строящийся дом. От обломков повреждения получил еще один дом — там пострадавших нет.

Беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в микрорайоне Путилково в Красногорске, из жителей никто не пострадал.

В Истре в результате попадания БПЛА повреждены жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Воробьев рассказал, что, по предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина.

В деревне Субботино, которая находится в подмосковном Наро-Фоминском округе, после падения беспилотника загорелся частный дом. Никто не пострадал.

Четыре частных дома и три автомобиля повреждены в подмосковном Сергиевом-Посаде в результате атаки беспилотника, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова. По ее словам, пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Всего в ночь на 17 мая над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 556 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

Согласно сводке ведомства, дроны уничтожены над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и Московского региона, а также Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.