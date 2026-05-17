Отчаявшийся предприниматель захватил трон в Зимнем дворце

Предприниматель из Горбунков захватил трон в зале Эрмитажа. Когда 45-летнего мужчину попытались выпроводить, он достал ножи, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел после двух часов дня в воскресенье. Крупный, спортивного телосложения мужчина взобрался на возвышение, на котором установлен трон, и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. 

Работник Эрмитажа попытался спустить мужчину вниз. Сотрудник перелез через канат-ограждение и взобрался по ступенькам. Но тут захватчик трона достал два ножа и направился в сторону культработника. Последнему пришлось пятиться назад.

Вскоре на месте были сотрудники Росгвардии. Они вывели посетителей из зала и задержали вооруженного предпринимателя. Он доставлен в полицию Центрального района.

В распоряжении «Фонтанки» оказался фрагмент выступления предпринимателя. По словам очевидцев, он говорил что-то о взятках, кредитах и разорении. Затем он обратился к президенту.

«Я не привык проигрывать и отказываться от задуманного, как бы пафосно это ни звучало, делая мир лучше. Мне не надо снисхождения, мне надо, чтобы закон был исполнен и виновные понесли наказание», — продекламировал предприниматель с трона.

