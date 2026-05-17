Спутницы погибших бойцов СВО добиваются отмены норм, лишающих их выплат

В Верховный суд РФ поступил иск к Федеральному собранию из-за закона о выплатах гражданским женам погибших участников СВО. Оспариваются нормы, по которым претендовать на льготы могут только женщины, прожившие с бойцом не менее трех лет и имеющие с ним общего несовершеннолетнего ребенка. Факт совместного проживания должен подтверждаться через суд, пишет "Коммерсант".

Иск подала Александра Токарева. Она считает, что принятые в июле 2025 года поправки нарушают принцип равенства граждан перед законом и необоснованно сужают круг женщин, имеющих право на поддержку. До принятия закона, говорится в заявлении, в ряде регионов возможность признания факта совместного проживания для получения соцподдержки существовала и без требования о наличии общего ребенка.

Заявительница просит признать спорные положения недействительными и обязать Госдуму внести изменения в законодательство. Ожидается, что вслед за этим иском последуют и другие: в инициативную группу уже вошли более 450 гражданских жен бойцов, не подпадающих под новые критерии.

Идея законопроекта появилась еще в 2024 году. Тогда по поручению президента в Госдуму внесли инициативу, которая позволяла через суд подтверждать фактические брачные отношения для получения льгот. Предполагалось, что для этого достаточно совместного проживания не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года.

Однако позже документ переработали. В итоговой версии закона обязательными условиями стали одновременно и трехлетнее совместное проживание, и наличие общего ребенка. Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех пяти думских фракций и многие депутаты.