«Роскосмос» провел первые рекламные кампании на ракетах

С начала 2026 года «Роскосмос» разместил рекламу на шести ракетах космического назначения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя госкорпорации. Коммерческие интеграции получили банк ПСБ, «Кофемания», «Русская медиагруппа» и Олимпийский комитет России. Еще две наклейки были посвящены 65-летию полета первого человека в космос и носили социальный характер. Всего с начала года с космодрома Байконур состоялось четыре запуска ракет космического назначения.

Закон, разрешающий размещать рекламу на ракетах и объектах космической инфраструктуры, вступил в силу 1 января 2026 года. Стоимость таких кампаний рассчитывается по специальной формуле, утвержденной правительством: учитываются площадь размещения, размеры объекта и продолжительность кампании. Для социальной рекламы, связанной с просветительскими и научными проектами, размещение остается бесплатным.

Во время обсуждения закона в Госдуме отмечалось, что реклама на космической технике может приносить «Роскосмосу» до 200 млн рублей в год, еще до 5 млн рублей — размещения на объектах инфраструктуры. Официально финансовые результаты госкорпорация не раскрывает, однако источник «Ведомостей», близкий к «Роскосмосу», утверждает, что рекламные доходы составляют несколько сотен миллионов рублей в год.