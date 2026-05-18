Песков обвинил Зеленского в подстрекательстве к продолжению войны

14:54 18.05.2026

Слова Владимира Зеленского о том, что Россия может атаковать Украину или одну из стран НАТО с территории Белоруссии, - не что иное как попытка подстрекательства для дальнейшего продолжения войны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев. Белоруссия - это наш союзник, мы имеем Союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления - не что иное как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", - приводит его слова ТАСС.

Владимир Зеленский 15 мая написал в телеграм-канале, что Украина "знает" о "дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться" к конфликту на Украине либо "против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси", сообщает РБК.

Минск неоднократно подчеркивал, что не намерен участвовать в военной операции на Украине.