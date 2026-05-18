Священники с иконой объехали Пермь для защиты от беспилотников

В Перми священники провели крестный ход, чтобы «избавиться от напасти» беспилотников, пишет Газета.RU.

«В последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, Глава Пермской митрополии провел молебен», — рассказали священники изданию «Комсомольская правда».

Служители церкви объехали город с иконой Божией Матери «Пермская» и освятили пределы Перми, вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья. Молебны совершили на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, около Пермской гидроэлектростанции (ГЭС), у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы и в других значимых местах города.

В Пермской епархии отметили, что такие крестные ходы — древняя традиция, к которой прибегают в периоды сложных исторических событий, общественных потрясений и эпидемий. В предыдущий раз подобный крестный ход проводился во время пандемии коронавируса, чтобы защитить жителей Перми от болезни.

8 мая промышленные площадки Пермского края подверглись атаке украинских беспилотников. Сотрудников предприятий эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет. Жителей региона призвали слушать системы оповещения и в случае угрозы направляться в укрытия. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Трамп сообщил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая
В Калининграде проверят гидов, рассказывающих о немецкой истории региона
© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
Лукашенко призвал готовиться к наземной операции против Белоруссии
© Kcna.kp
Принят закон Судного дня: Ким меняет правила ядерной войны
Избранное
Бензобак «Наушники и капюшон» (интернет-сингл)
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт
«Приключения Электроников» научили поклонников самой трогательной советской песне
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев предался «Воспоминаниям о былой любви» под оркестр
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Громыка» посвятил песню грядущим выборам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie