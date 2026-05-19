Обратившегося к Путину у трона в Эрмитаже не стали отправлять в СИЗО

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказался отправлять в СИЗО Александра Панфилова, нарушившего правила посещения Эрмитажа. Вместо этого по делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) ему назначили запрет определенных действий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Инцидент произошел 17 мая. Посетитель прошел за ограждение экспоната и произнес речь о кредитах и коррупции. По словам очевидцев, мужчина также обращался к президенту Владимиру Путину. Когда к нарушителю попытался приблизиться охранник, мужчина пригрозил двумя ножами. На следующий день Панфилова задержали и обвинили в хулиганстве, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал произошедшее актом вооруженного вандализма.

На допросе задержанный заявил, что не планировал нарушать закон или кого-либо обидеть. «Своими действиями я лишь хотел обратить внимание единственного человека — моего президента России», — сказал он. Он добавил, что, закончив выступление с речью, отдал оружие сотрудникам музея и спокойно общался с ними до приезда полиции.

Следствие настаивало, что правонарушение было совершено в общественном месте и вызвало широкий резонанс. По мнению следователей, фигурант может попытаться скрыться от суда. Суд счел позицию следствия недоказанной и принял во внимание, что Панфилов не судим, положительно характеризуется и имеет на иждивении двух детей и родителей-пенсионеров.

