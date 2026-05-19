Путин обратился к гражданам Китая в преддверии визита в КНР

Президент России Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран, пишет РИА Новости.

"Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение", - заявил глава государства.

Так, двусторонний товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами, отметил он.

По словам Путина, тесное взаимодействие Москвы и Пекина помогает стабилизировать ситуацию на мировой арене. Они вместе выступают в защиту международного права и положений устава ООН, а также активно сотрудничают в рамках ШОС, БРИКС и других многосторонних организаций.

"При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания", - сказал российский лидер.

Он выразил уверенность, что Россия и Китай продолжат делать все возможное для углубления партнерства ради развития обеих стран и обеспечения глобальной безопасности.

Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Он приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между государствами. Президента будет сопровождать большая делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители крупного бизнеса.

