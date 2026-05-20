В российских школах появится углубленный курс по ИИ

С нового учебного года российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного курса информатики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.

По словам министра, одним из ориентиров для развития школьного образования остается Всероссийская олимпиада школьников. В качестве примера он привел новое направление по искусственному интеллекту, недавно добавленное в олимпиаду по информатике.

Как отметил Кравцов, интерес к этому профилю оказался высоким, поэтому было принято решение включить его в образовательную программу. Уже с 2026/27 учебного года элементы изучения искусственного интеллекта войдут в углубленный курс информатики.

Ранее Минпросвещения также внесло в федеральный перечень школьных учебников серию пособий «Введение в искусственный интеллект». Они рассчитаны на учеников 5–6-х, 7–8-х и 9-х классов.