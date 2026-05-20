В МВД предупредили о новой схеме мошенников с билетами в театр

Злоумышленники начали выманивать у россиян деньги от имени театров через поддельные ссылки якобы за "отказные билеты". Об этом рассказали в управлении МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК, киберполиция).

Мошенники отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах, пишет "Российская газета".

Как отметили в УБК, аферисты охотятся на тех, кто активно комментирует постановки и жалуется на сложность выкупить билеты на желаемый спектакль. Найдя такого человека, мошенники пишут ему от имени театра и предлагают "отказные билеты".

При этом злоумышленники направляют жертве ссылку на сайт - клон известного агрегатора, а затем под предлогом сбоя системы вынуждают человека платить снова.